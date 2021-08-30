الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«كورونا» يخطف صيدلانية في مستشفى «الفشن» ببني سويف

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

نعى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، الصيدلانية هبة جمال عتمان، بمستشفى الفشن المركزي، التي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

فيما أصيب الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف وزوجته بفيروس كورونا، عقب ظهور الأعراض عليهما من سخونة وكحة، وإجرائهما للتحاليل المعملية اللازمة التي تضمنت سحب عينة وثبوت إيجابيتها للفيروس.

وقال عميد كلية الطب، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه أصيب هو وزوجته بفيروس كورونا وجرى عزلهما منزليًا، وظهرت عليهما الأعراض المعتادة من سخونة وكحة، مضيفًا:"وأجرينا التحاليل اللازمة والمسحة التي ثبتت إيجابية الفيروس، وتعاملنا معه بالشكل المعتاد وفق البروتوكول المعتمد".

وأضاف:"نحمد الله أن الأعراض كانت بسيطة وقد يكون العامل الأساسي لذلك هو أننا حصلنا على اللقاح منذ فترة، وهو ما خفف قسوة الإصابة بالفيروس، فتوفير الدولة للقاح بالمجان يعد من أفضل الإجراءات التي قامت بها الدولة بالفعل في مواجهة الجائحة".

وأشار: إلى أن "تصنيع مصر للقاح إجراء قوي في ظل أننا لدينا خبرات طويلة في تصنيع التطعيمات واللقاحات، كذلك توزيعها على أعداد كبيرة في وقت قصير".

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