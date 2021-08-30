حاكم دارفور: تخصيص 300 مليون دولار للإقليم من الدعم الأمريكى لعملية السلام

أعلن حاكم إقليم دارفور (شرق السودان) منى أركو مناوي، أن الأيام القادمة ستشهد عددا من الايداعات من قبل البنك الدولي، وسيخصص جزء كبير منها لدافور، بجانب تخصيص ٣٠٠ مليون دولار لاقليم دافور من جملة المبالغ التي خصصتها أمريكا لدعم عملية السلام.



والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مع حاكم إقليم دافور مني اركو مناوي، حيث ناقش اللقاء الخدمات الأساسية التي شملت الصحة والمياه والكهرباء وعددا من المشروعات التى من المؤمل تمويلها من بنك التنمية الأفريقي.



وعلى صعيد آخر، أكد حاكم اقليم دارفور مضي حكومته لوضع الدراسات لتكملة مشروع مصادر المياه من شمال وجنوب وغرب دافور، باعتبارها من المشروعات القائمة توطئة لعرضها على البنك الأفريقي، بالإضافة إلى مشروع الطاقة والمشروعات الاخرى التي يمكن تمويلها من البنك الدولي.

وأكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، وشريف محمد زين وزير خارجية جمهورية تشاد: ضرورة تنفيذ كافة الإتفاقيات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وناقشت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، وشريف محمد زين وزير خارجية جمهورية تشاد، في مباحثات عقدت بينهما، اليوم، في الخرطوم: أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سُبل تعزيزها، وضرورة التنسيق الأمني المشترك فيما يتعلق بتأمين الحدود وتعزيز دور القوات المشتركة لحفظ الأمن والاستقرار في كلا البلدين.

وبحث الجانبان أثر الاضطرابات الأمنية في ليبيا، والتي ألقت بظلالها على كل دول الجوار، وأكدا أهمية تضمين دول جوار ليبيا في كل المؤتمرات التى تتعلق بدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، وشريف محمد زين وزير خارجية جمهورية تشاد، على أهمية قيام مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار الليبي المزمع عقده في الجزائر لدعم جهود السلام والاستقرار في ليبيا.

كما ناقش الجانبان أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتنشيط الاتفاقيات الثنائية، بجانب إزالة كافة العوائق أمام حركة التجارة بين البلدين، وتمكين رجال الأعمال التشاديين من الاستفادة من ميناء بورتسودان في عمليات الاستيراد والتصدير.