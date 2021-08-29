8 إجراءات لتسجيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات إلكترونيًا

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ منظومة إلكترونية تسمح بتسجيل العمال بالمقاولات إلكترونيًا مهما كان موقعها على مستوى الجمهورية دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلى المكاتب التأمينية التابع له المقاولة، ويتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول.

وعن إجراءات الاشتراك فى الخدمة أعلنت الهيئة أنها تتمثل فى 8 عناصر هى:

صورة شهادة الميلاد المميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق.

صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشًا آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق.

-تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

-شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

-بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم تشكيل لجنة للعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020.

وأوضحت ان الوزارة قامت بتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية، كما تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وأكدت أنه جار العمل على وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل وفقا للتوجيهات السياسية على دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تتجه بصفة دائمة على تشجيعهم للانتاج والعمل، وتسهل لهم كافة الاجراءات فى تحقيق ذلك.

وأضافت في تصريحات صحفية أن الوزارة توفر للعمالة غير المنتظمة تأمينات صحية واجتماعية، للاتجاه نحو تحقيق الاقتصاد الرسمي.