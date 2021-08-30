عصام السقا عن «بيت عز»: انتظروا مزيدًا من التشويق

قال الفنان عصام السقا، إنه تم تأجيل مسلسل "إلا أنا" حكاية "بيت عز" لمدة أسبوع فقط، وسيتم عرضه يوم السبت المقبل، متابعًا: “القصة حقيقية طبعا مع إضافة بعض السيناريوهات عليها للحبكة الدرامية”.



وتابع السقا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "دور جديد ومختلف نهائيًا عن سابق الأدوار التي جسدتها"، لافتًا إلى أنه سعد بالعمل مع جميع طاقم العمل سواء كان المخرج أحمد يسري، والفنانة سهر الصايغ.

واختتم الفنان عصام السقا قوله: "مسلسل إلا انا حكاية عز كمان هتقدم صورة جديدة في التصوير في الدراما التلفزيونية، لأن مدير التصوير مطلع صورة سينما، وهو أول عمل تلفزيوني له، لذلك متوقع رد فعل من الجمهور على الصورة أيضًا".

ويشارك الفنان عصام السقا في بطولة «بيت عز» أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، والذي يواصل تصوير مشاهده حاليًا.

ويجسِّد السقا في الأحداث شخصية «هيثم»، الذي تربطه صلة قرابة مع بطلة العمل سهر الصايغ وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

حكاية «بيت عز» فكرة يسري الفخراني وبطولة سهر الصايغ، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، أحمد الشامي، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين الشباب وإخراج أحمد يسري.



وتدور الأحداث في إطار اجتماعي خلال 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات.

يجدر الإشارة إلى أن الفنان عصام السقا يشارك كضيف شرف في فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن.