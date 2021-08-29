السودان والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الأداء الحكومي

وقع السودان والإمارات، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تطوير الأداء الحكومي (برنامج التبادل المعرفي الحكومي)، وذلك خلال جلسة مباحثات عقدت في الخرطوم اليوم الأحد.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وعن الجانب الإماراتي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود خلفان الرومي.

وشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، في جلسة المباحثات المشتركة، حيث أكد أن العلاقات بين السودان ودولة الإمارات ضاربة الجذور وعلاقات متميزة.

وثمن وقوف الإمارات مع السودان في خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمساهمة بقدر كبير في معالجة عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي والعودة لمجتمع التنمية الدولي، مؤكدا تطور العلاقات بين البلدين بشكل منتظم في كل المجالات.

وأعرب عن تمنياته كذلك بأن يقوم التعاون الثنائي بين السودان والإمارات على مصلحة الشعبين وعلى أشياء يُمكن تنفيذها، موضحا أن السودان يطمح لعلاقة استراتيجية قائمة على ذلك، وعبر حمدوك عن إعجابه بتجربة دولة الإمارات في مجال الحوكمة، مبديا رغبة السودان في الاستفادة منها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مذكرة التفاهم بين السودان والإمارات ستسهم في وضع برنامج لمساعدة الحكومة في معالجة الخدمة المدنية باعتبارها واحدا من أكبر تحديات الانتقال التي تتطلب معالجات تساعد في خلق خدمة مدنية محترفة تستطيع القيام بالدور المطلوب منها في تنفيذ الخطط والبرامج بشكل علمي منهجي.

من جانبه، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، أن السودان يشهد اليوم واحدا من الخطوات العملية، في طريق الانفتاح ونقل التجارب المتبادلة مع أشقائه في الإقليم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن العلاقات بين السودان ودولة الإمارات ممتدة منذ عقود وتضررت بفعل سياسيات النظام السابق، موضحا أن الطريق أصبح ممهدا من أجل بناء علاقة تقوم على تبادل الخبرات والتعاون والتكامل المشترك من أجل مصلحة الشعبين.

وعبر عن تفاؤله بأن مذكرة التفاهم ستكون بداية لعملية تطوير تصب بشكل مباشر في تحسين حياة الشعب السوداني، مؤكدا حرص الحكومة الانتقالية على استشراف المستقبل والاستفادة من أحدث التجارب العالمية لتطوير الخدمة المدنية.

من جهتها، أكدت وزيرة العمل والإصلاح الإداري السودانية تيسير النوراني، سعي الوزارة إلى الاستفادة من جميع التجارب في مجال الإصلاح المؤسسي بالتركيز على مجال الأداء الحكومي والإصلاح الإداري بدولة الإمارات.

وشددت على ضرورة التعاون مع وزارة التطوير الحكومي الإماراتية في مجالات إدارة الأداء الخاص للمؤشرات الوطنية المتعلقة بمدى تحقيق رؤية الدولة وتقييم جهود الحكومة في تحقيق الأولويات الوطنية.

وقالت إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة جدا لتعزيز التعاون بين البلدين، معربة عن أملها في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم والبرامج والخطط التنفيذية.

من جانبها، عبرت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل الإماراتية، عن أملها في أن تحقق اتفاقية الشراكة في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية السودان، نموذجا للشراكة الهادفة البناءة التي تُبنى على تبادل الخبرات والتجارب بما يحقق تطلعات قيادة الدولتين ومصالح الشعبين الشقيقين.

وعبرت الرومي كذلك عن تطلع بلادها لبرنامج عمل حافل وتبادل الخبرات بين الجانبين.