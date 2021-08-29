الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 سنوات لـ4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد علي، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر، وحاتم عبدالحكم محمود، بأمانة سر خالد سلامة.

تعود أحداث الواقعة إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما وجهت النيابة لكل من "ع. م" 48 عاما عامل، وشقيقه "س. م" 40 عاما عامل، و"أ. م" 39 عاما صاحب مكتب استيراد وتصدير، و"م. ه" 20 عاما عامل، بتهمة إحراز كل منهم جوهرا مخدرا "مفيثامين" بقصد الإتجار، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد الاتجار في المواد المخدرة مركز البلينا سبتمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

سحلوا أمه وخطفوه.. والد طفل المحلة المخطوف: «ادعوا يرجع لحضنى من تانى»

«الصحة» تحذر: إصابات كورونا غير مبشرة.. ونسجل الحالات الحرجة فقط

أحمد مجاهد: «رغم إنى أهلاوى بس الزمالك فاز بالدورى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

العيد فرحة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

4 ملفات.. تفاصيل لقاء أبو مازن مع وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل غاز على حدود قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 7 صحفيين فلسطينيين