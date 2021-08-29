5 سنوات لـ4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد علي، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر، وحاتم عبدالحكم محمود، بأمانة سر خالد سلامة.

تعود أحداث الواقعة إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما وجهت النيابة لكل من "ع. م" 48 عاما عامل، وشقيقه "س. م" 40 عاما عامل، و"أ. م" 39 عاما صاحب مكتب استيراد وتصدير، و"م. ه" 20 عاما عامل، بتهمة إحراز كل منهم جوهرا مخدرا "مفيثامين" بقصد الإتجار، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.