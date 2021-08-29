الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اللقطات الأولى للانفجار الصاروخي بشمال غرب كابول

انفجار في مطار كابول
انفجار في مطار كابول

نشرت وكالة آسواكا الأفغانية، اليوم الأحد، لقطات من الانفجار الذي وقع شمال غرب مطار كابول.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان إن الانفجار نجم عن سقوط صاروخ على منزل سكني في منطقة قولاي بالمنطقة الأمنية 11.

وفي التفاصيل، أكدت الوكالة ان التقارير الأولية، تشير إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وأفادت وسائل إعلام، الأحد، بتصاعد دخان ناجم عن هجوم صاروخي قرب مطار كابول في أفغانستان.

فيما تم تداول، فيديو لوقوع انفجار ضخم في الطريق المؤدي لمطار كابل قبل قليل، وفقا لقناة العربية.

فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من هجوم جديد على مطار كابل ظهر الأحد، قائلا إن الهجوم "محتمل بشكل كبير"، بحسب ما أبلغه قادة عسكريون أمريكيون.

وأكد الرئيس الأميركي أن الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم "داعش - ولاية خرسان" ليست "الأخيرة".

وأضاف جو بايدن، في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين أن "الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة، ويظل خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعا".

جاءت تصريحات بايدن، عقب تأكيدات من السفارة الأمريكية في كابول، بشأن "تهديد محدد وموثوق" قرب مطار كابول بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار.

وقالت السفارة الأميركية في كابل في تحذير أمني "بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأميركيين الموجودين على مقربة من مطار كابل ... مغادرة منطقة المطار فورا"، بحسب وكالة فرانس برس.

جاء ذلك بعد انفجار اول وقع الخميس الماضي، أدى إلى سقوط 60 قتيلاً ونحو 143 جريحاً بتفجيري مطار كابل، فيما قالت واشنطن إن 13 جندياً أميركياً قتلوا بالهجوم و 15 آخرين أصيبوا.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم. وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن عدداً من الجنود الأميركيين سقطوا بين قتيل وجريح في الهجومين اللذين وقعا الخميس قرب مطار كابول.

تفجير
تفجير
أفغانستان تفجير شمال غرب كابول مطار كابول هجوم صاروخي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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