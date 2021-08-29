«تموين الشرقية» يضبط طن دواجن ولحوم منتهية الصلاحية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة من إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد محي وأسفرت عن تحرير محضر رقم 2130 جنح ادط ضد م.ع.م صاحب محل سوبر ماركت بندر ابوكبير لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية 22 كيس بن، ومحضر رقم 2131 جنح ادط ضد م.ع.م صاحب محل بقالة بندر ابوكبير لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و محضر رقم 2132 جنح ادط ضد ا.م.م صاحب محل بقاله لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود ترخيص، ومحضر رقم 2133 ضد ا.م.ا صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود ترخيص.

وفي سياق متصل، قامت حملة من إدارة تموين العاشر من رمضان بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم والدواجن وذلك لإعادة استخدام منتجات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ٢٥٠ كيلو صدور دجاج، و٢٣٠ كيلو دبوس دجاج، و٥٠٠ كيلو أجزاء دجاج متبله بإجمالي وزن ٩٨٠ كيلو منتجات دواجن جميعها منتهية الصلاحية على ذمة المحضر، كما تم تحرير ٤ محضر ضد أحد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية، تحرير تقرير مخالفة ضد أحد أصحاب مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بأحد المخابز، تحرير تقرير مخالفة ضد أحد أصحاب مخابز لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

كما قام قطاع جنوب الشرقية بقيادة عاطف عراقي حسن رئيس القطاع بحملة تموينية بمركز منيا القمح والقرى التابعة له وأسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة، حيث تم تحرير محضر رقم 3096 جنح ا .د .ط ضد المواطن ك .ع .م صاحب محل جزارة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 10 كجم لحمة بقرية السعدين، وتحرير محضر رقم 3097 جنح ا .د .ط ضد المواطن و .ع .ع صاحب فرش جزارة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 10 كجم لحمة بقرية الحميدية، وتم تحرير محضر رقم 3098 جنح ا .د .ط ضد المواطن ج .م .ج صاحب محل جزارة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 10 كجم لحمة بقرية شلشلمون، وتم تحرير محضر رقم 3099 جنح ا .د .ط ضد المواطن ر .ع .ر صاحب محل جزارة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 10 كجم لحمة بقرية الصنافين، وتم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن ص .ر .م لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جم في الرغيف قرية الصنافين.