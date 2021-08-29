غدًا.. مدحت صالح يختتم فاعليات الدورة الـ29 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يختتم مساء غدًا الإثنين النجم مدحت صالح فاعليات الدورة التاسعة والعشرون لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وتشارك في حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والمقام على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها في حفل موسيقي ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءًا ويتضمن بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها شط اسكندرية، اكدب عليك، أنت عمري، هذه هى الحياة، الدنيا ريشة فى هوا، اشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دي، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وانا وسواح.

وفى العاشرة مساءًا يقدم النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته مجموعة من أعماله إلى جانب عددًا من أغانى الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها منها زي ما هي حبها، بحلم على قدي، ولا تسوى دموع، قلب واحد، المليونيرات، البلياتشو، الدنيا علمتني، كوكب تاني، انا ابن مصر، النور مكانه فى القلوب، وعدي، حبيبى يا عاشق، ثلاث سلامات، الحلوة داير شباكها، قارئة الفنجان ويامالكًا قلبى .

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة اطلقت فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يوم 15 أغسطس الجاري وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.