«خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي».. ترحيب عربي ودولي بمخرجات مؤتمر بغداد

حظى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عُقِد أمس الأول، في العاصمة العراقية وشارك فيه عدد من رؤساء وزعماء الدول العربية إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بترحيبٍ بالغ على الصعيدين العربيّ والدوليّ على حدٍ سواء، حيث أكدت العديد من الدول والمنظمات العربية أن استضافة العراق لهذا المؤتمر، يعكس دورها الرائد في المنطقة ويعزز من الاستقرار الإقليمي.

البرلمان العربي

وفي هذا الصدد، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن البرلمان العربي يرحب بمخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مضيفًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي في العراق وحشد الدعم الاقتصادي والسياسي له، فضلًا عن مساعدته على استعادة دوره الإقليمي الفاعل والمؤثر.

وثمَّن العسومي، في بيانه، مضامين البيان الختامي لمؤتمر بغداد، وخاصة ما يتعلق برفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للعراق، ودعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة، فضلًا عن ضرورة توحيد الجهود إقليميًا ودوليًا، بما ينعكس إيجابًا على استقرار وأمن المنطقة.

كما أثنى رئيس البرلمان العربي على الجهود الكبيرة التي بذلتها الجمهورية العراقية من أجل حشد هذا الجمع العربي والإقليمي والدولي في هذا المؤتمر الهام، الذي سيكون لها دور كبير في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الحلول السياسية لكافة الأزمات القائمة، على نحو يساعد في خفض حدة التوتر ودعم عملية البناء والتنمية، مضيفًا أن قدرة العراق على تنظيم هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يمثل رسالة هامة للعالم بأن العراق، رغم جراحة، قادر على الصمود والقيام بدوره في مواجهة ما يتعرض له من تحديات مختلفة، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الكويت

من جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، حيث أعرب فيهما عن خالص تهانيه بنجاح انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، متمنيًا أن يحقق المؤتمر أهدافه السامية والمرجوة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة ولتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل استقرار المنطقة وأمنها ولتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية وتبني الحوار البنَّاء.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس العراقي ورئيس الوزراء.

الولايات المتحدة

وعلى الصعيد الدولي، هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمهورية العراقية، بنجاح مؤتمر بغداد، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ صادر عن شؤون الشرق الأدنى، عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «تهانينا الحارة للعراق على استضافته لمؤتمر دول الجوار العراقي الناجح والمثمر في 28 أغسطس»، مضيفة: «هذا يعكس دور العراق كقائد في المنطقة ويمثل خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار البنَّاء».

كردستان

من جهته، قال رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «نرحب بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضوره الاقليمي والدولي، مثمنین مبادرة دولة رئيس الوزراء للمؤتمر عالیًا، آملين أن یخرج بنتائج تخدم الاستقرار والسلام في عموم المنطقة ویضمن دورًا ریادیًا لعراق اتحادي مستقر یلبي حقوق وتطلعات كافة مكوناته ومرتقیًا بعلاقاته علی الصعیدين الإقليمي والدولي».