الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. انطلاق تصوير فيلم «الباب الأخضر» بمدينة السينما

فيلم الباب الأخضر
فيلم الباب الأخضر

 

يحتفل فريق فيلم "الباب الأخضر"، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، عصر اليوم، بانطلاق التصوير بمدينة السينما، بحضور أبطال العمل وهم كلا من الفنان إياد نصار، والفنانة سهر الصايغ، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، ونسمة عطا الله، ونسرين عكاشة ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

ويعد الفيلم تجربة سينمائية جديدة للمخرج رؤوف عبد العزيز، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاحه في التواصل خلال الشهور الماضية، مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة لتقديم هذا العمل السينمائي.

يتناول الفيلم قضية انتشار فيروس جديد يعاني منه الجميع ويعجز أمامه الطب، لحين اكتشاف العلاج وهو ما يشبه الظروف التي نمر بها خلال الفترة الحالية، وهي من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وقصة الفيلم تدور حول أكثر من بطل، ويتناول تفاصيل الحياة اليومية للشخصية المصرية.

ويقدم العمل شكلا معاصرا لأحداث حدثت قبل 30 عاما حول "مصل" يسبب تغير في الأخلاق والصفات في إطار من الخيال العملي يناسب الوقت الحالي حيث كان المؤلف الراحل سابقا عصره، ومن المقرر أن يكون العمل من الأعمال الضخمة. 

وفي حالة الاتفاق على كافة التفاصيل سيبدأ طارق لطفي تنفيذ الاتفاقات ويبدأ التصوير عقب عودته من الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة.

وحصل رؤوف عبدالعزيز على موافقة أسرة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة؛ لتقديم فيلم الباب الأخضر، والذي كتبه الراحل خلال فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبها قبل رحيله ولم تظهر للنور بعد.

“الباب الأخضر” بطولة النجم إياد نصار، ومن تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبد العزيز بعد نجاحه فى التواصل مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة لتقديم هذا العمل السينمائي، وتدور أحداث الفيلم الذى كتبه أسامة أنور عكاشة في بداية الألفينات، فى إطار اجتماعى حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم. 

ونشر رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوستر مبدئي خاص بالفيلم، وعلق عليه قائلاً: "تحدٍ جديد وحلم قديم هيطلع للنور قريب جدًا، فيلم الباب الأخضر، قصة وسيناريو وحوار: أسامة أنور عكاشة، إشراف عام: حسام شوقى، إخراج: رؤوف عبد العزيز".

 

 

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القاهرة - بغداد

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