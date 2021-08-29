نسمة عبد العزيز تحضر لبرنامج فنى مُبهج لجمهور «قلعة صلاح الدين»

أعربت عازفة الماريمبا الفنانة نسمة عبد العزيز، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، مؤكدة أنها تحضر برنامج فني مميز لتقديمه لجمهورها خلال حفلها المقرر إقامته غدًا الإثنين، على مسرح محكى القلعة برفقة فرقتها الخاصة.

وأشارت «نسمة» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن مهرجان القلعة بات من أبرز المهرجانات الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي، كونه حافل بإمكانات تعظيم مكاسبه على كافة الأصعدة في وقت أمست فيه تلك النوعية من المهرجانات التى تحظى باهتمام عالمي كبير، مشيرة أنها اعتادت المشاركة في دوراته الماضية، بهدف منح الجمهور قدرًا كبيرًا من البهجة والمتعة، مضيفة «هذا العام شرف كبير لي أن أحيى الفاصل الأول من الليلة الختامية للمهرجان مع النجم الكبير مدحت صالح، أحد أهم الرموز الموسيقية في مصر والوطن العربي».

وشددت «نسمة»، أن المهرجان استطاع أن يخلق علاقة وطيدة وجسرًا للتواصل مع الطبقة المتوسطة، من أبناء القاهرة والمحافظات، بالموسيقى والغناء، حتى أصبح معشقوهم الأول الذي ينتظرونه من العام إلى العام؛ لأنه دائمًا يقدم لهم مجموعة من أهم نجوم غناء الصف الأول في مصر والعالم العربي، داخل صرح ثقافي وتاريخي عريق، بتذكرة سعرها شبه مجانية لا تتعدى العشرين جنيهًا لنجوم تخطت تذاكر حفلاتهم آلاف الجنيهات على المسارح الخاصة، إلى جانب الخدمة الثقافية، وهي الاطلاع على موسيقات لا تقدم لهم، مثل الأعمال التي يقدمها الأوركسترا أو فرق الأوبرا المختلفة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد أطلقت فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، منتصف أغسطس الحالي، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.

وشهد حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان، وهم المطرب أمجد العطافي، عازف البيانو، والموزع الموسيقي عمرو سليم، والدكتورة عزة مدين، والفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، والإعلامي أمجد مصطفى، والمطربة ريم كمال، والسوبرانو داليا فاروق، وحمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، والمهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، واسم المهندس مؤنس العطوي، وفراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، واسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفني الموسيقى والأوبرا والباليه.