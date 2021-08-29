بدء التشغيل الفعلى لوحدة الغسيل الكلوى بالمجمع الطبى الدولى بالأقصر

بدأ المجمع الطبي الدولي بالأقصر (مستشفى الاقصر الدولي سابقا) التشغيل الفعلي لوحدة الغسيل الكلوي، كما تم توفير أحدث الأجهزة الطبية للغسيل الكلوي، وتدريب الأطقم الطبية والتمريضية على تشغيلها لضمان تقديم خدمة طبية متميزة.

ويأتي ذلك ضمن خطة تم وضعها سابقا لتجهيز المجمع الطبي الدولي ليقدم أحدث الخدمات الطبية المتميزة لمواطني محافظة الأقصر، والمقرر انضمامه قريبا لهيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

جدير بالذكر أن خلال شهر يوليو الماضي نجح فريق طبي بمستشفى الأقصر الدولي في إجراء تدخل جراحي لاستئصال كلي للغدة الدرقية نتيجة تضخم عنقودي عملاق ضاغط على القصبة الهوائية بصورة كبيرة.

وتكون الفريق الطبي من: الدكتور وائل العدوي أخصائي الجراحة العامة والغدد، والفريق المساعد المكون من د. محمود صديق ود. محمد الخطيب ود. أحمد عبد الرحيم ود. ميخائيل يوحنا ود. محمد نجدي، وبإشراف الأستاذ الدكتور هاني عبد الباقي استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة، بالإضافة إلى معاونة طاقم التخدير ا. د صلاح عصيدة ود. احمد اسماعيل ود. رانيا وجميع طاقم التمريض، وتحت رعاية الدكتور محمد العقبي مدير مستشفي الاقصر الدولي.

وتمت إجراءات خروج المريض إلى منزله، وكانت في حالة جيدة ومستقرة.

ومن جهة أخرى أجري اللواء محمد صحصاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، جولة ميدانية وخلالها تلاحظ وجود كابل غير قانونى على أعمدة الإنارة، وبمتابعة مساره تبين تواجده على جانب الترعه وملقى بإهمال مما يعرض حياة المواطنين بالخطر.

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المدن بالمتابعة الدورية للوقوف على اى مخالفات بالمراكز والمدن بالمحافظة.

وعلى الفور تم إخطار هندسة كهرباء البياضية بضرورة اتخاذ اللازم نحو ازاله المخالفه حفاظا على ارواح المواطنين، ومنع حدوث اى تعدى عليه، وتمت إزالة المخالفة وتم ضبط المواطن "س. ع" الذى أقر بالتوصيل المخالف.

كما تم التنبيه على هندسة الكهرباء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وعدم التوصيل مرة أخرى.

ومن المقرر طبقا للكتاب الوارد من وزارة الموارد المائية والرى إزالة الأعمدة المتواجده على جانب الترعة التى يجرى الآن تبطينها وإزالة كافة المخالفات المتواجدة لاستكمال تبطين الترعة على أكمل وجه وبالتنسيق مع هندسة كهرباء البياضية.

وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، على عدم التوصيل المخالف للكهرباء مما قد يعرض حياة المواطنين للخطر .

رافق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جولته، كلاً من: محسن ربيع نائب رئيس المدينة، وجمال مرعزى سكرتير عام المدينة، وهندسة كهرباء البياضية، ومسؤول كهرباء المجلس.