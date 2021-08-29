بدء التشغيل الفعلى لوحدة الغسيل الكلوى بالمجمع الطبى الدولى بالأقصر
بدأ المجمع الطبي الدولي بالأقصر (مستشفى الاقصر الدولي سابقا) التشغيل الفعلي لوحدة الغسيل الكلوي، كما تم توفير أحدث الأجهزة الطبية للغسيل الكلوي، وتدريب الأطقم الطبية والتمريضية على تشغيلها لضمان تقديم خدمة طبية متميزة.
ويأتي ذلك ضمن خطة تم وضعها سابقا لتجهيز المجمع الطبي الدولي ليقدم أحدث الخدمات الطبية المتميزة لمواطني محافظة الأقصر، والمقرر انضمامه قريبا لهيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
جدير بالذكر أن خلال شهر يوليو الماضي نجح فريق طبي بمستشفى الأقصر الدولي في إجراء تدخل جراحي لاستئصال كلي للغدة الدرقية نتيجة تضخم عنقودي عملاق ضاغط على القصبة الهوائية بصورة كبيرة.
وتكون الفريق الطبي من: الدكتور وائل العدوي أخصائي الجراحة العامة والغدد، والفريق المساعد المكون من د. محمود صديق ود. محمد الخطيب ود. أحمد عبد الرحيم ود. ميخائيل يوحنا ود. محمد نجدي، وبإشراف الأستاذ الدكتور هاني عبد الباقي استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة، بالإضافة إلى معاونة طاقم التخدير ا. د صلاح عصيدة ود. احمد اسماعيل ود. رانيا وجميع طاقم التمريض، وتحت رعاية الدكتور محمد العقبي مدير مستشفي الاقصر الدولي.
وتمت إجراءات خروج المريض إلى منزله، وكانت في حالة جيدة ومستقرة.
ومن جهة أخرى أجري اللواء محمد صحصاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، جولة ميدانية وخلالها تلاحظ وجود كابل غير قانونى على أعمدة الإنارة، وبمتابعة مساره تبين تواجده على جانب الترعه وملقى بإهمال مما يعرض حياة المواطنين بالخطر.
وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المدن بالمتابعة الدورية للوقوف على اى مخالفات بالمراكز والمدن بالمحافظة.
وعلى الفور تم إخطار هندسة كهرباء البياضية بضرورة اتخاذ اللازم نحو ازاله المخالفه حفاظا على ارواح المواطنين، ومنع حدوث اى تعدى عليه، وتمت إزالة المخالفة وتم ضبط المواطن "س. ع" الذى أقر بالتوصيل المخالف.
كما تم التنبيه على هندسة الكهرباء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وعدم التوصيل مرة أخرى.
ومن المقرر طبقا للكتاب الوارد من وزارة الموارد المائية والرى إزالة الأعمدة المتواجده على جانب الترعة التى يجرى الآن تبطينها وإزالة كافة المخالفات المتواجدة لاستكمال تبطين الترعة على أكمل وجه وبالتنسيق مع هندسة كهرباء البياضية.
وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، على عدم التوصيل المخالف للكهرباء مما قد يعرض حياة المواطنين للخطر .
رافق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جولته، كلاً من: محسن ربيع نائب رئيس المدينة، وجمال مرعزى سكرتير عام المدينة، وهندسة كهرباء البياضية، ومسؤول كهرباء المجلس.