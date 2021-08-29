السودان يأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب ويدعو لتغليب لغة الحوار

أعرب السودان عن بالغ انزعاجه وأسفه لما آلت اليه تطورات العلاقات بين الاشقاء في المغرب والجزائر ، في ظل ظروف اقليمية ودولية بالغة الدقة، تستدعي إعلاء روح التضامن العربي والإسلامي والأفريقي لمجابهة كافة التحديات الماثلة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن السودان تربطه علاقات أخوية متينة مع كلا البلدين، وعلاقاته الثنائية مع البلدين الشقيقين متميزة ومتطورة مما يجعله يتطلع إلى رؤية سعيهما المشترك باخلاص من أجل إيجاد حل عاجل ومستدام لكافة القضايا العالقة بين البلدين.

ودعا السودان المغرب والجزائر إلى التوصل لتسوية ودية وايجابية وتحويل هذه الازمة العارضة الى فرصة حقيقية للتضامن والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة وذلك في اطار روح التعاون والاخوة والتضامن.

وأضاف البيان: "نأمل بشدة في عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين باسرع ما يمكن، وندعو لتغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول سلمية لأي خلاف".

وأكد الخارجية ثقة السودان في حكمة القيادة السياسية في البلدين بوقف التصعيد السياسي والدبلوماسي، وتوخي الإرادة المخلصة لطي هذه الصفحة، وتجسير العلاقات بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين، ويعزز الاستقرار في المنطقة.

ليبيا تدعو لاجتماع بالقاهرة لحل الخلافات



وأعربت وزارة الخارجية الليبية، الأسبوع الماضي، عن أسفها لما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب، داعية الدولتين إلى ضبط النفس وعدم التصعيد.

ودعت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها، الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس وعدم التصعيد والتمسك بالمبادئ والأهداف المشتركة التي تأسس من أجلها اتحاد المغرب العربي خدمة لتطلعات شعوبها.

ودعت رئاسة اتحاد المغرب العربي (ليبيا) إلى عقد اجتماع على هامش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي سينعقد في القاهرة في الفترة من 7-9 سبتمبر المقبل.



وتأسس اتحاد المغرب العربي، في عام 1989 م بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من خمس دول هى: موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس وليبيا.

المغرب تأسف لقطع العلاقات مع الجزائر



وأعرب رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، الثلاثاء، عن أسفهم الشديد لقطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وشدد رئيس الوزراء المغربي في تصريحات له على أن عودة العلاقات بين البلدين قدر محتوم وضروري.

وأضاف سعد الدين العثماني "نأسف كثيرا للقرار الجزائري بقطع العلاقات مع المغرب".

الجزائر تقطع علاقتها بالمغرب



وأعلن وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، في وقت سابق الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب ابتداء من اليوم.

وأكد لعمامرة، أن الجزائر ترفض منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب، كما أنها ترفض الإبقاء على وضع غير اعتيادي في المنطقة، متهما المغرب بأنه أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإٍرهابيتين الماك ورشاد