«5 اجتماعات مهمة».. تفاصيل لقاءات السيسي على هامش مؤتمر بغداد

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الرؤساء المشاركين في أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي استضافته العاصمة العراقية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مشاركة الرئيس السيسي، في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث سعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الرئيس السيسي، كلا من؛ الرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون، ورئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفي السطور التالية تستعرض "الدستور"، تفاصيل اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي، على هامش مؤتمر بغداد.

الرئيس العراقي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس السيسي، إلى بغداد، مؤكدًا تقديره العميق للرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية، دعمًا لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.

رئيس وزراء العراق

كما التقى الرئيس السيسي، رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، حيث أكد الأخير، تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق.

من جانبه؛ تقدم الرئيس السيسي، بالشكر لرئيس وزراء العراق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن الاعتزاز بزيارة بغداد مجددًا، والتي تأتي تعزيزًا للثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لا سيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة، خاصةً متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتي تسعى لاستثمار الإمكانات المتوفرة لدى البلدين الشقيقين، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي.

رئيس وزراء الكويت

وخلال اجتماعه مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أكد الرئيس السيسي، خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكويتي، التقدير والمودة التي تكنها دولة الكويت لمصر قيادةً وشعبًا في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، مثمنًا دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.

كما أكد الرئيس السيسي، أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري.

لقاء أمير قطر

وفي لقائه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أكد الرئيس السيسي، حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.

من جانبه؛ أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين، مؤكدًا في هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه "بيان العلا".

الرئيس الفرنسي

وخلال اللقاء مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، أشاد الرئيس السيسي، بالتطور في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، مؤكدًا تطلع مصر خلال الفترة المقبلة لتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده لمصر، مثمنًا في هذا الإطار الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، ومشيدًا بالزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخرًا في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما أكد الرئيس الفرنسي، حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها في المنطقة، مثمنًا دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.