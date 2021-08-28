عبور أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم مجرى قناة السويس

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة بالقناة، شهدت اليوم، عبور السفينة GlOBAL MERCY أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم بالعالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا.

وفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان عصام شاهين كبير مرشدين، والربان طارق إسماعيل كبير مرشدين أول للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وتتبع السفينة منظمة MERCY SHIP الخيرية ويبلغ طولها ١٧٤ مترًا، وعرضها ٢٨,٦ متر، فيما يبلغ غاطسها ٦,١٥ متر، وحمولتها الكلية ٣٧ ألف طن.

وتعد السفينة GLOBAL MERCY هى الأكبر من نوعها لتقديم الخدمات الطبية المدنية مجانا كمشفى عائم وهى مجهزة وفق التكنولوجيا الأحدث في العالم لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء والأطقم الطبية من المتطوعين، كما تتيح المستشفى العائم تدريب الكوادر الطبية من خلال قاعات محاكاة ومعامل وأكاديمية متخصصة.

وأكد الفريق ربيع على جاهزية قناة السويس لاستقبال مختلف أنواع الأسطول العالمي، معربًا عن تقدير الهيئة لكل الجهود والإسهامات النبيلة الهادفة إلى خدمة الإنسانية وحرصها على أن تكون ركنًا رئيسيًا نحو أداء رسالة عالمية تعنى بوصول الاحتياجات الرئيسية من طعام وشراب ودواء وخدمات علاجية في أسرع وقت ممكن انطلاقًا من الدور الحضاري للقناة شريانًا للخير والرخاء.