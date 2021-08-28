أمير قطر والرئيس الفرنسي يبحثان الأوضاع في أفغانستان

التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في مقر رئاسة الوزراء بالجمهورية العراقية اليوم.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وأوجه تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصًا تطورات الأوضاع في المنطقة وأفغانستان.

لقاءات قطرية

وعلى هامش مشاركته في أعمال مؤتمر بغداد، عقد أمير قطر مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الرؤساء والزعماء المشاركين في المؤتمر ومن بينهم؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "رحب الكاظمي بزيارة أمير دولة قطر إلى العراق التي تعد الأولى له، ومشاركته في أعمال المؤتمر، وأعرب أيضًا عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون المشترك، بين بغداد والدوحة في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

مؤتمر بغداد

وتوافد عدد من الزعماء العرب والأجانب، اليوم السبت، على العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وشارك في المؤتمر عدد من الزعماء، أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت بالإضافة إلى وزير خارجية السعودية.

وأكد أمير قطر أن وحدة العراق وتعزيز مؤسسات الدولة من أهم خطوات الاستقرار، مشيرًا إلى أن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال الأمير تميم، في كلمته اليوم، خلال مشاركته في قمة الشراكة والتعاون بالعاصمة العراقية بغداد: "نثمن الجهود التي بذلت في السنوات الماضية لترسيخ سيادة العراق وتعزيز أمنه واستقراره وإرساء الأمن وبناء مؤسسات الدولة".

ودعا أمير قطر المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للعراق لاستكمال عملية إعادة البناء، مؤكدًا أن أمن العراق من أمن دول المنطقة، مضيفًا: "لن ندخر جهدًا في دعم العراق آملين أن يحقق مؤتمر بغداد غاياته المنشودة".