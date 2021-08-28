السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مهرجان القلعة للموسيقى يختتم فعالياته بحفلتي نسمة عبد العزيز ومدحت صالح.. الإثنين

مدحت صالح
مدحت صالح

تختتم فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مساء يوم الإثنين المقبل، وتقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا فى الثامنة مساء الإثنين على مسرح المحكى يتضمن بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعادت توزيعها لتناسب آلة الماريمبا.

ويقدم النجم مدحت صالح فى الساعة العاشرة لنفس اليوم بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته مجموعة من أعماله إلى جانب عدد من أغاني الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد اعتمدت برنامج فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، وضمت فعالياته 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا، انطلقت 15 أغسطس، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

يذكر أن الدورة الـ29  من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايرو كافيه بثادة الموسيقار على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، صوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين ، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز مسرح المحكى النجم مدحت صالح عازف البيانو الشهير عمرو سليم الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

هل يغيب شيكابالا عن الزمالك فى كأس مصر؟

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

الرئيس السيسى يدعو لتدشين مرحلة جديدة من التعاون مع العراق

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق مع الكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لـ«بايدن» بالضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي في القدس

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك

فلسطين.. استشهاد طفل متأثرًا بجروحه برصاص قوات الاحتلال فى غزة