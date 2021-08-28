مهرجان القلعة للموسيقى يختتم فعالياته بحفلتي نسمة عبد العزيز ومدحت صالح.. الإثنين

تختتم فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مساء يوم الإثنين المقبل، وتقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا فى الثامنة مساء الإثنين على مسرح المحكى يتضمن بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعادت توزيعها لتناسب آلة الماريمبا.

ويقدم النجم مدحت صالح فى الساعة العاشرة لنفس اليوم بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته مجموعة من أعماله إلى جانب عدد من أغاني الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد اعتمدت برنامج فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، وضمت فعالياته 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا، انطلقت 15 أغسطس، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايرو كافيه بثادة الموسيقار على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، صوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين ، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.