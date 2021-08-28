السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما أدوية مسروقة من مستشفى بمدينة نصر

ضبط شخصين
ضبط شخصين

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية الخاصة بإحدى المستشفيات قبل التصرف فيها بالبيع فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من الاشتباه فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

وعثر بداخل السيارة على (مبلغ مالى – كمية من الأدوية خاصة بإحدى المستشفيات)، وبمناقشتهم عن مصدر الأدوية المضبوطة بحوزتهما اعترف أحدهما بسرقتها من المستشفى عمله بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع للثانى وأيد الثانى أقواله.

وبإستدعاء إحدى المسئولين بالمستشفى محل عمل أحدهما، تعرفت على الأدوية المضبوطة وأقرت بأنها خاصة بالأقسام الداخلية بالمستشفى وأضافت بعدم سابقة اكتشافها لواقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدينة نصر قسم شرطة قوة أمنية أدوية الداخلية رجال المباحث مديرية امن القاهرة أجهزة وزارة الداخلية مباحث قسم شرطة مدينة نصر

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