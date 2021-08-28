السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انطلاق الدورة الـ 3 لمعرض هاتس للأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ 25 أكتوبر

معرض للأجهزة المنزلية
معرض للأجهزة المنزلية

كشف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ، عن انطلاق الدورة الثالثة للمعرض الدولي "هاتس مصر" HATS Egypt خلال الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر 2021، والذي يهدف إلى زيادة الصادرات المصرية من قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والذى يستهدف عقد عشرات اللقاءات الثنائية مع المشترين الدوليين.

وأشار المجلس التصديرى فى بيان اليوم السبت، أن معرض هاتس للأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ أحد أبرز الوسائل الترويجية للقطاع وهو معرض B2B بين الشركات والمصانع المصدرة ومشترين دوليين.

وتأتي النسخة الثالثة من المعرض في ظل استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، إذ يستهدف المعرض مزيد من التعريف بالصادرات الوطنية وتوقيع عقود التصدير.

وأوضح بيان المجلس، أن معرض  HATS أحد أهم الفعاليات التجارية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية سنوياً بهدف مساعدة المصدرين المصريين المتخصصين في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ المائدة والضيافة لإختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة.

وقال المجلس، إن معرض هاتس يعد الحدث المتخصص الأول والوحيد في مصر الذي يخدم هذه القطاعات الهامة بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشتريين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.

وكشف المجلس، أن معرض هاتس يستهدف ثلاثة قطاعات رئيسية والتي تمثل أهم وأكبر القطاعات الهندسية وأكثرها واعدية، وهى قطاعى الأجهزة المنزلية و الفندقة وأدوات الضيافة والذي يبلغ حجم صادراته من مصر نحو 1.077 مليار دولار ممثلاً نحو 47% من حجم صادرات الصناعات الهندسية من مصر لعام 2020 ، وأدوات المطبخ والمائدة المنزلية والذي يبلغ حجم صادراته من مصر نحو 15 مليون دولار ممثلاً نحو 0.7% من حجم صادرات الصناعات الهندسية من مصر لعام 2020.

معرض هاتس مصر المجلس التصديري للصناعات الهندسسة معرض القاهرة أدوات المائدة السبع المعمرة الاجهزة المنولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

هل يغيب شيكابالا عن الزمالك فى كأس مصر؟

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق مع الكويت

الرئيس السيسى: مصر تعتز بالعلاقات التاريخية مع العراق وحريصة على تعزيز دوره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدي الكنيسي (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لـ«بايدن» بالضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي في القدس

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك

فلسطين.. استشهاد طفل متأثرًا بجروحه برصاص قوات الاحتلال فى غزة