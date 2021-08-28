عن عمر 90 عامًا.. كفر السنابسة تودع أقدم محفظ قرآن بالمنوفية

شيع أهالي قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية جثمان الشيخ عبد المرضي مراد، أكبر محفظ للقرآن الكريم بالقرية، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، وذلك عقب صراع مرير مع المرض مما أثار الحزن بين الأهالي الذين تخرجوا من كتابه حيث انه كان يعد أمهر وأقدم محفظ للقرآن بالقرية والقرى المجاورة.

ونعت صفحات القرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وفاة أقدم محفظي القرآن الكريم الكريم بالقرية داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويجعل القرآن الكريم شفيعا له، والذي تم تشييع جنازته أمس في مشهد مهيب لوداع الشيخ الجليل ومربي الأجيال.

وأكد أحمد أمين من أهالى القرية، أن الراحل الشيخ عبد المرضي مراد كان من أقدم محفظي القرآن الكريم على مستوى محافظة المنوفية بأكملها وليست فقط قرية كفر السنابسة، حيث إنه كان حافظ لكتاب الله بالتلاوات السبع، وساهم فى حفظ العديد من أهالى القرية فى حفظ القرآن الكريم كاملًا من كبار وصغار كما أضاف إلى أن القراء المجاهرين كانوا دوما يستشيرونه في المسائل المتعلقة بالقراءات ومخارج الحروف.