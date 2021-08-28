السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تجلى 14 أفغانيًا من كابول إلى إسلام آباد

افغانستان
افغانستان

أعلنت مصادر حكومية يابانية، اليوم السبت، أن اليابان نقلت 14 أفغانيا من كابول إلى العاصمة الباكستاتية إسلام آباد على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية ضمن عملية إجلاء مواطنين يابانيين وآخرين من أفغانستان.

وأوضحت المصادر، حسبما أوردت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، أنه تم نقل المواطنين الأفغان، أمس الأول الخميس، وهي تعد أول عملية نقل جوي تقوم بها قوات الدفاع اليابانية لإجلاء أجانب إلى دولة أخرى كجزء من عملية إجلاء الرعايا اليابانيين.

وذكرت الصحيفة أن طائرتين يابانيتين نفذتا عمليات نقل جوي بين كابول وإسلام آباد الأربعاء الماضي وأمس الأول الخميس، إلا أنه لم يتمكن أي مواطن ياباني يرغب في مغادرة أفغانستان من الوصول إلى مطار كابول خلال هذه الفترة.

وأجلت طائرة يابانية مواطنا يابانيا إلى إسلام آباد، أمس الجمعة، وقال مسئولون في الحكومة اليابانية إن طائرات قوات الدفاع الذاتي ستبقى على أهبة الاستعداد في ظل العمل على تقييم التطورات في كابول، حسب الصحيفة.

اليابان كابول اسلام اباد

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

هل يغيب شيكابالا عن الزمالك فى كأس مصر؟

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين 2021 عبر موقع وزارة الصحة المصرية الرسمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك

فلسطين.. استشهاد طفل متأثرًا بجروحه برصاص قوات الاحتلال فى غزة

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)