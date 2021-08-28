اليابان تجلى 14 أفغانيًا من كابول إلى إسلام آباد

أعلنت مصادر حكومية يابانية، اليوم السبت، أن اليابان نقلت 14 أفغانيا من كابول إلى العاصمة الباكستاتية إسلام آباد على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية ضمن عملية إجلاء مواطنين يابانيين وآخرين من أفغانستان.

وأوضحت المصادر، حسبما أوردت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، أنه تم نقل المواطنين الأفغان، أمس الأول الخميس، وهي تعد أول عملية نقل جوي تقوم بها قوات الدفاع اليابانية لإجلاء أجانب إلى دولة أخرى كجزء من عملية إجلاء الرعايا اليابانيين.

وذكرت الصحيفة أن طائرتين يابانيتين نفذتا عمليات نقل جوي بين كابول وإسلام آباد الأربعاء الماضي وأمس الأول الخميس، إلا أنه لم يتمكن أي مواطن ياباني يرغب في مغادرة أفغانستان من الوصول إلى مطار كابول خلال هذه الفترة.

وأجلت طائرة يابانية مواطنا يابانيا إلى إسلام آباد، أمس الجمعة، وقال مسئولون في الحكومة اليابانية إن طائرات قوات الدفاع الذاتي ستبقى على أهبة الاستعداد في ظل العمل على تقييم التطورات في كابول، حسب الصحيفة.