السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان محطة بحوث «المطاعنة»

السيد القصير ووزير
السيد القصير ووزير الزراعة

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر،  محطة بحوث المطاعنة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالبحوث التطبيقية ورفع كفاءة الأصول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وقال القصير، إنه تفقد الأراضي المملوكة لقطاع الإنتاج ومحطات البحوث في المطاعنة وطالب برفع كفاءة الأصول وحسن استغلالها واستخدام نظم الري الحديث، مشيرا إلى أن مساحة محطة بحوث المطاعنة حوالي 130 فدانا وأنشئت عام 1963 لتخدم محافظات قنا والأقصر وأسوان.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد نوبي، مدير محطة بحوث المطاعنة، إن المحطة تنفذ جميع البرامج البحثية للأقسام الفنية المختلفة وأيضا تسعى إلى تحقيق أهداف وزارة الزراعة سواء في  مجال البحث العلمي واستنباط أصناف وسلالات جديدة عالية الإنتاج أو في مجال الخدمات الإرشادية، من خلال القيام بدور فعال في نقل التوصيات الفنية من خلال الطرق الإرشادية التالية في صورة تجارب تأكيدية وحقول إرشادية وأيام حقل وأيام حصاد وزيارات حقلية، وبمجال التدريب تقوم محطة بحوث المطاعنة بعقد دورات تدريبية للباحثين للوقوف علي أحدث التقنيات في الزراعة الحديثة.

وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان محطة بحوث المطاعنة

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