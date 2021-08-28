بعد تسريب موعد الطرح.. تعرف على أهم مميزات «آيفون 13»

كشفت تسريبات عن الموعد الذي حددته شركة "أبل" لطرح سلسلة هواتف "آيفون 13" المكونة من 4 هواتف للبيع ونقل موقع "gsmarena" تسريبات مصورة تفيد بأن "أبل" تبدأ بيع الإصدارات القادمة من سلسلة "آيفون 13" بحلول يوم 17 سبتمبر المقبل.

وكالمعتاد تقوم أبل بإطلاق 4 من الإصدارات هذا العام، كما سيتم إطلاق الإصدار الجديد من سماعات أبل اللاسلكية Apple AirPods 3 في 30 من سبتمبر القادم، حيث ستطرح للبيع بعد فترة قصيرة من بدء تلقي طلبات الحجز المسبق.

وكما هو معتاد من شركة "أبل" سيأتي هاتف آيفون 13 المقرر طرحه في سبتمبر 2021، فإن الهاتف الجديد لن يختلف كثيرا عن سابقه من حيث التصميم الخارجي، ومن المتوقع رؤية أربعة طرازات هي: آيفون 13، ونسخة ميني، وبرو، وآيفون 13 برو ماكس.

وسيتوفر بالايفون الجديد معالج آبل A15 الذي من المتوقع أن يحمل تقنية معالجة 5 نانومتر، مع التركيز على تحسين الأداء واستهلاك الطاقة بشكل أساسي من المزايا الأخرى المتوقع صدورها رفع معدل تحديث الشاشة إلى 120 هيرتز والاعتماد على نوع جديد تماماً من الشاشة بتقنية LTPO.

وكانت هناك تداول لشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الشركة بإحضار ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مع تشكيلة iPhone 2020 الخاصة بها، كما يقال أيضًا أن سلسلة Apple iPhone 13 تأتي مع عرض معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويقال إن السلسلة تأتي مع تحسينات في الكاميرا، وقد تقدم أبل ميزة تثبيت مستشعر التحول لتحسين التركيز التلقائي مع أجهزة iPhone الجديدة.

والجدير بالذكر أنه وقبل تفشي جائحة كورونا، اتبعت "آبل" جدولا صارما للإطلاق في سبتمبر،وفي العام الماضي بسبب عمليات الإغلاق، كان هناك العديد من التأخيرات في الإنتاج، ما أجبر الشركة على تغيير مواعيدها قليلا وبدء البيع بعد شهر من موعد الإطلاق الفعلي ومن المحتمل أن تعود الشركة إلى جدولها السابق هذا العام.