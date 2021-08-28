السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تسريب موعد الطرح.. تعرف على أهم مميزات «آيفون 13»

آيفون 13
آيفون 13

كشفت تسريبات عن الموعد الذي حددته شركة "أبل" لطرح سلسلة هواتف "آيفون 13" المكونة من 4 هواتف للبيع ونقل موقع "gsmarena" تسريبات مصورة تفيد بأن "أبل" تبدأ بيع الإصدارات القادمة من سلسلة "آيفون 13" بحلول يوم 17 سبتمبر المقبل.

وكالمعتاد تقوم أبل بإطلاق 4 من الإصدارات هذا العام، كما سيتم إطلاق الإصدار الجديد من سماعات أبل اللاسلكية Apple AirPods 3 في 30 من سبتمبر القادم، حيث ستطرح للبيع بعد فترة قصيرة من بدء تلقي طلبات الحجز المسبق.

وكما هو معتاد من شركة "أبل" سيأتي هاتف آيفون 13 المقرر طرحه في سبتمبر 2021، فإن الهاتف الجديد لن يختلف كثيرا عن سابقه من حيث التصميم الخارجي، ومن المتوقع رؤية أربعة طرازات هي:  آيفون 13، ونسخة ميني، وبرو، وآيفون 13 برو ماكس.

وسيتوفر بالايفون الجديد معالج آبل A15 الذي من المتوقع أن يحمل تقنية معالجة 5 نانومتر، مع التركيز على تحسين الأداء واستهلاك الطاقة بشكل أساسي من المزايا الأخرى المتوقع صدورها رفع معدل تحديث الشاشة إلى 120 هيرتز والاعتماد على نوع جديد تماماً من الشاشة بتقنية LTPO.

وكانت هناك تداول لشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الشركة بإحضار ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مع تشكيلة iPhone 2020 الخاصة بها، كما يقال أيضًا أن سلسلة Apple iPhone 13 تأتي مع عرض معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويقال إن السلسلة تأتي مع تحسينات في الكاميرا، وقد تقدم أبل ميزة تثبيت مستشعر التحول لتحسين التركيز التلقائي مع أجهزة iPhone الجديدة.

والجدير بالذكر أنه وقبل تفشي جائحة كورونا، اتبعت "آبل" جدولا صارما للإطلاق في سبتمبر،وفي العام الماضي بسبب عمليات الإغلاق، كان هناك العديد من التأخيرات في الإنتاج، ما أجبر الشركة على تغيير مواعيدها قليلا وبدء البيع بعد شهر من موعد الإطلاق الفعلي ومن المحتمل أن تعود الشركة إلى جدولها السابق هذا العام.

أبل آيفون 13 سبتمبر التصميم iPhone 13 apple ماسح ضوئي جائحة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

هل يغيب شيكابالا عن الزمالك فى كأس مصر؟

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق مع الكويت

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

الرئيس السيسى: مصر تعتز بالعلاقات التاريخية مع العراق وحريصة على تعزيز دوره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لـ«بايدن» بالضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي في القدس

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك

فلسطين.. استشهاد طفل متأثرًا بجروحه برصاص قوات الاحتلال فى غزة