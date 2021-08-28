السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زوج ضحية حلوان: توفت بعد دخولها فى نوبة تشنجات أثناء معالجتها من السحر

دجال
دجال

كشفت تحريات رجال مباحث حلوان، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن وفاة سيدة عقب الانتهاء من جلسة علاج من المس على يد معالج روحاني جاءت بسبب تعرضها لنوبة من التشنجات.

و بمناقشة زوج الضحية أمام رجال المباحث، أقر بأنه يعمل سائق أوبر وتزوج الضحية منذ ٣ أشهر وتفاجئ بدخولها في نوبات تشنج وصراخ، وأنه حاول عرضها على أحد الشيوخ لعلاجها بالقرآن، و أكد له الشيخ أنها "ممسوسة"؛ نتيجة لأعمال السحر، و قرأ عليها القرآن وتحسنت حالتها.

واستكمل حديثه: "يوم الواقعة انتابتها حالة التشنجات مرة أخرى مما اضطره لاستدعاء معالج روحاني آخر، وأثناء قراءة القرآن عليها دون أن يلمسها المعالج، إلا أن حالة التشنجات تطورت فاضطر لنقلها إلى المستشفى بسيارته الخاصة، وفور وصولها المستشفى فارقت الحياة، مشيرًا إلى أن المعالج الروحاني لم يلمسها لاستخراج الجن كما أشيع، ولكنه كان يقرأ عليها آيات من القرآن الكريم فقط.

و كانت أمرت نيابة حلوان،  بإخلاء سبيل معالج روحاني و زوج السيدة المتوفاة؛ بسبب السحر بمدينة حلوان، بضمان محل الإقامة، كما أمرت بتشريح الجثة، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية.

وكانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على دجال، تسبب في وفاة سيدة أثناء زعم علاجها من "المس" بمدينة حلوان، بعد تلقي قسم شرطة حلوان إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول فتاة تدعي "ليل. ر"، 23 سنة، وعلى جسدها أثار ضرب وتوفيت متأثرة بإصابتها.

بسؤال أسرتها أكدوا أنها متزوجة، وكانت تعاني من مرض نفسي في الأونة الأخيرة، و تتلقى علاجًا روحانيًا اعتقادًا منها بإصابتها بمس من الجن، و تم ضبط الدجال.

زوج ضحية حلوان معالجة السحر توفت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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زوج ضحية حلوان: توفت بعد دخولها فى نوبة تشنجات أثناء معالجتها من السحر

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