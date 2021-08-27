السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تعزى باكستان فى ضحايا حريق مصنع للكيماويات

وزارة خارجية البحرين
وزارة خارجية البحرين

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبًا، في ضحايا حادث الحريق الذي نشب في مصنع للكيماويات بمدينة كراتشي، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، أكدت وزارة الخارجية تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية في هذا المصاب الجلل، معبرة عن بالغ المواساة لأسر وذوي الضحايا و عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

حادث حريق في باكستان

واندلع حريق في مصنع بميناء كراتشي جنوبي باكستان، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة ومتحدث باسم الحكومة إن الحريق اندلع في مصنع للكيماويات في مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 عمال وإصابة عدد آخر.

وبحسب المعلومات تجري عملية الإنقاذ في الوقت الحالي، وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الضحايا.

من جانبه، قال مرتضى وهاب المتحدث باسم حكومة الإقليم في تصريحٍ للصحفيين، إن رجال الإطفاء كادوا يطفئون الحريق، مضيفًا، أنه طلب من الضباط التحقيق في سبب الحريق.

ولقي 15 عاملًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، بعد اندلاع الحريق في مصنع كيماويات بمنطقة كورانجي الصناعية في مدينة كراتشي جنوبي باكستان.

وقال كبير ضباط الإنقاذ والإطفاء في المدينة مبين أحمد في تصريح صحفي، إنه تم انتشال 15 جثة على الأقل بينهم أطفال من مبنى المصنع الذي اجتاحته النيران، ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.

وأظهرت لقطات بثتها قناة (جيو نيوز) الباكستانية مشاهد لرجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد الحريق، بينما كان عمال الإنقاذ ينقلون الجثث إلى سيارات الإسعاف.

البحرين باكستان حريق مصنع للكيماويات وزار ة الخارجية

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