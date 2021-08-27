خلال حفل العلمين.. هيفاء وهبي عن حمو بيكا: «بحبه.. محدش يزعله»

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محركات البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، بعد ظهورها في حفل شهد حفلها الأول في صيف 2021 في الساحل الشمالي، وظهر فيه عدد من الفنانين والمطربين على رأسهم مطرب المهرجانات حمو بيكا، الذي رحبت به بشدة، معربة عن حبها الكبير له.

وقررت الفنانة اللبنانية الاحتفال بمطرب المهرجانات حمو بيكا، على طريقتها الخاصة، فردت قائلًة: "فينه ..محدش يزعله ..أنا بشوف كتير بيستفزوه" ليقترب بيكا من المسرح ويحيي هيفاء."

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وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، مع احتفال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمطرب المهرجانات حمو بيكا، وعلق أحمد فتحي، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "انت طيب فالناس كلها بتحبك لتلقاءيتك أستمر ودع أعداء النجاح ومتخسرش صاحبك اللى كان معاك فى الساحل فى حمام السباحة وانت لابس العوامة شكله بيحبك".

وكتب حسين جلال، من جمهور مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر موقع "فيسبوك" قائلًا: "كده الترند زااااد يا بيكا"، ليتفق معه ميناء عطا، من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًا: "بتقولك كلنا بنحبك وبنموت فيك وكمان بتقولك يابيكا استمر في العمل الجيد .. ايووووه يابيكا".

وكتبت جودي علاء من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "حمو انت قلبك ابيض ربنا يفرحك ومن نجاح لنجاح"،

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وكتب حساب عبر موقع "فيسبوك" يحمل اسم أحمد شعبان قائلًا: "أنت غلبان أوي ياحمو بتفرح من أقل حاجة ربنا يفرح قلبگ ويسعدگ ياطيب🙋‍♀️".

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد زاهر والفنان ماجد المصري وزوجته راني أبوالنصر والفنانة إلهام شاهين وإدوارد وأكرم حسني والموسيقار هاني مهنا والإعلامية هالة سرحان.

وعلّقت هيفاء على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "امبارح كانت ليلة حلوة بحضور أحلى ناس في العلمين الجديدة الساحل الشمالي مصر".

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل إلى 3 فئات، وهي 750 وقوفًا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـvip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.