الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

هيفاء وهبي تغني «عملة نادرة» لمروة أمين (فيديو)

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على تهنئة الفنانة مروة أمين بطرح أحدث أغانيها "عملة نادرة" وهي من كلمات الشاعر الغنائي أدهم معتز، وتعد الأولى التي تطرحها مروة من ألحانها، ومن توزيع ومكس محمد شفيق، ديجيتال ماستر أمير محروس، منتج فني ومنفذ رامي أمين، تصوير سيشن الفيديو بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور.

وشاركت هيفاء جمهورها عبر خاصية الاستوري على تطبيق "إنستجرام" فيديو لها وهي تردد كلمات أغنية "عملة نادرة" عم يا بتاع المحبة هاتلي من الحنية حبه هات شوية من اللي عندك حس بطل تسخبى وكانت الفنانة هيفاء وهبي سعيدة جدا وهي تغنيها وكانت التهنئة موجهة بحب وفرح من القلب للقلب ووجهت التهنئة لها أيضا عبر خاصية  الاستوري على "الإنستجرام" وقالت هيفاء:" مبروك يا جوجو".

يذكر أن مروة أمين حلت في قائمة التريند على موقع التغريدات "تويتر" في المركز الثاني عقب طرح أغنية عملة نادرة.

مروة طرحت عدد من الأغاني على طريقة السينجل خلال الفترة الماضية، منها أغنية "كلم" من كلمات أدهم معتز، ألحان وتوزيع نيس، وأغنية "أكتر حد بكاني" من كلمات أدهم معتز وأحمد معتز، ألحان عثمان جاد، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وأحيت الفنانة هيفاء وهبي حفل خطوبة رجل الأعمال طارق هيمن والفنانة الشابة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي أمس الخميس وسط حضور كبير من النجوم وزملاء سامي.

ورقص المخرج محمد سامي مع شقيقته الفنانة ريم سامي وخطيبها رجل الأعمال طارق هيمن، في حفل خطبتهما على أنغام أغنية «خطوة» للفنان مصطفى حجاج.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو، من حفل خطبتهما، ظهر فيه محمد سامي وهو يرقص مع شقيقته وخطيبها على«أغنية خطوة»، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالساحل الشمالي أمس.

وحضر حفل الخطوبة عدد كبير من الفنانين، منهم: أحمد زاهر والفنان ماجد المصري وزوجته راني أبوالنصر والفنانة إلهام شاهين وإدوارد وأكرم حسني والموسيقار هاني مهنا والإعلامية هالة سرحان.

واختارت ريم سامي حضور حفل خطبتها بإطلالة بسيطة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض بنظام أوف شولدر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10165617644965343&id=901735342&sfnsn=scwspwa

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