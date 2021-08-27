بينهم نجل محمد رمضان.. ظهور لافت لأبناء الفنانين هذا الأسبوع (صور)

خلال الأسبوع الماضي، كشفت صفحات الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة أبنائهم العديد من المناسبات والاحتفالات، كان أبرزهم الفنان محمد رمضان والذي ظهر معه نجله علي محمد رمضان، في أكثر من مناسبة.

محمد رمضان ونجله في لبنان وطائرة خاصة

ظهر معه في الطائرة التي سافر بها إلى لبنان، وقام بالتصوير معه داخل الطائرة وهو يجلس بجانبه والمرة الثانية عندما وصلوا إلى لبنان، وتواجد مع والده وهو يرتدي ملابس الدفاع المدني هناك ووضع إكليل الزهور على شهداء مرفأ بيروت.

وظهرت ابنة الفنانة مي سليم معها مؤخراً في العرض الخاص لفيلم 200 جنيه، حيث تواجدت معها على السجادة الحمراء، في الوقت نفسه وفي نفس المناسبة تواجدت النجمة دينا فؤاد في العرض الخاص للفيلم بصحبة ابنتها زينة وهو ما لاقى إعجاب الكثيرين، بينما ظهر في العرض الخاص لفيلم 200 جنيه الفنان أحمد السعدني بصحبة نجله.

مي سليم ودينا فؤاد في العرض الخاص فيلم 200 جنيه

وفيلم 200 جنيه تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كلا من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

دينا فؤاد وخالد الصاوي

قصة فيلم 200 جنيه

وفيلم 200 جنيه تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

مي سليم

في الأسبوع نفسه قامت الإعلامية ريهام سعيد بالخضوع لجلسة تصوير جديدة، ولكن ظهرت معها فيها ابنتها “أمينة”، والتي وجهت لها رسالة هي وأشقاؤها.

وظهرت أيضاً مؤخراً الفنانة سوزان نجم الدين مع نجلها، والذي جمعت بينهما من خلال جلسة التصوير مشاعر الأمومة في جلسة تصوير بدت ملفتة للأنظار في أول ظهور لابنها.