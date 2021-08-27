الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بينهم نجل محمد رمضان.. ظهور لافت لأبناء الفنانين هذا الأسبوع (صور)

محمد رمضان وعلي محمد
محمد رمضان وعلي محمد رمضان

خلال الأسبوع الماضي، كشفت صفحات الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة أبنائهم العديد من المناسبات والاحتفالات، كان أبرزهم الفنان محمد رمضان والذي ظهر معه نجله علي محمد رمضان، في أكثر من مناسبة.

  • محمد رمضان ونجله في لبنان وطائرة خاصة

ظهر معه في الطائرة التي سافر بها إلى لبنان، وقام بالتصوير معه داخل الطائرة وهو يجلس بجانبه والمرة الثانية عندما وصلوا إلى لبنان، وتواجد مع والده وهو يرتدي ملابس الدفاع المدني هناك ووضع إكليل الزهور على شهداء مرفأ بيروت.

240402072_136108932047250_1638405296003394982_n

وظهرت ابنة الفنانة مي سليم معها مؤخراً في العرض الخاص لفيلم 200 جنيه، حيث تواجدت معها على السجادة الحمراء، في الوقت نفسه وفي نفس المناسبة تواجدت النجمة دينا فؤاد في العرض الخاص للفيلم بصحبة ابنتها زينة وهو ما لاقى إعجاب الكثيرين، بينما ظهر في العرض الخاص لفيلم 200 جنيه الفنان أحمد السعدني بصحبة نجله.

240684577_329235215659942_940727056488684381_n
  • مي سليم ودينا فؤاد في العرض الخاص فيلم 200 جنيه

وفيلم 200 جنيه تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كلا من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

240613535_328889825694481_3083631326616723727_n
دينا فؤاد وخالد الصاوي 
  • قصة فيلم 200 جنيه

وفيلم 200 جنيه تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

240741745_136013645390112_464039969077193368_n
مي سليم 

في الأسبوع نفسه قامت الإعلامية ريهام سعيد بالخضوع لجلسة تصوير جديدة، ولكن ظهرت معها فيها ابنتها “أمينة”، والتي وجهت لها رسالة هي وأشقاؤها.

وظهرت أيضاً مؤخراً الفنانة سوزان نجم الدين مع نجلها، والذي جمعت بينهما من خلال جلسة التصوير مشاعر الأمومة في جلسة تصوير بدت ملفتة للأنظار في أول ظهور لابنها.

240467811_136481138676696_3251456630135868395_n
سوزان نجم الدين 
خلال الاول عمل جلسة صور على عدن اجتماع الفنانين ملابس عملة عرض رمضان مواقع التواصل لبنان الاعلام تصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة

«صوت المعركة».. أبرز المعلومات عن الإعلامي حمدي الكنيسي

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

صور

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلى إلى أمريكا

نتنياهو يعزّى فى ضحايا الجيش الأمريكى بكابول

إسرائيل تسجل 8078 إصابة جديدة بفيروس كورونا