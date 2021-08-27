الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مركزا شباب بالشرقية يحصدان المركز الأول في مسابقة التفوق الكشفي

محمود عبد العظيم
محمود عبد العظيم

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول مركزي شباب الجمالية بأبو حماد وشيبه بالزقازيق على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة التفوق الكشفي والتنمية المستدامة، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 21 أغسطس الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية والحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية وكذلك تقديمها عروضاً لمواهب الطلائع والشباب فضلاً عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاه والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين وذلك بإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

 ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى مشاركة أعضاء فرق الجوالة بمراكز شباب ( الجماليه - شيبه - القنايات ) في المعسكر الكشفي الثالث للتنمية المستدامة والذي أقيم بالمدينة الشبابيه بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، لافتاً إلى فوز فريق الجوالة بمركز شباب الجمايلة التابع لإدارة شباب أبو حماد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية (كشفيا)، وفوز فريق الجوالة بمركز شباب شيبة التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب بالمركز الأول على مستوى الجمهورية (جوالات) .

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مسابقة التميز الكشفي تهدف إلى تنشيط الحركة الكشفية بمراكز الشباب وإيجاد مناخ من التنافس الهادف بين الفرق المشاركة، وتنمية المهارات الكشفية والإرشادية لدى الطلائع المشاركين وتبادل المعارف والمهارات بين الفرق الكشفية، والتأكيد على القيم والسلوك، وتوطيد أواصر المحبة والصداقة والتعارف بين الفرق المشاركة.

وكانت مديرية الشباب والرياضة قد نظمت لقاء ثقافي ديني تحت عنوان “المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ضرورة إنسانية”، وتم بثه مباشرة عبر صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على “فيس بوك”.

عقد اللقاء الثقافي الديني تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

الاول عمل مستوى الإسكندرية الشرقية الشباب والرياضة المركز الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

تشييع جثمان الإعلامى حمدى الكنيسى من مسجد الحصرى بأكتوبر غدا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

عرائس «دكان الفرحة»: الرئيس مدّ يد العون للفقراء وستر البنات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب

عملية السلام وإيران.. بيان مشترك لبينيت وبايدن من البيت الأبيض