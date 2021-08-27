مركزا شباب بالشرقية يحصدان المركز الأول في مسابقة التفوق الكشفي

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول مركزي شباب الجمالية بأبو حماد وشيبه بالزقازيق على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة التفوق الكشفي والتنمية المستدامة، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 21 أغسطس الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية والحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية وكذلك تقديمها عروضاً لمواهب الطلائع والشباب فضلاً عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاه والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين وذلك بإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى مشاركة أعضاء فرق الجوالة بمراكز شباب ( الجماليه - شيبه - القنايات ) في المعسكر الكشفي الثالث للتنمية المستدامة والذي أقيم بالمدينة الشبابيه بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، لافتاً إلى فوز فريق الجوالة بمركز شباب الجمايلة التابع لإدارة شباب أبو حماد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية (كشفيا)، وفوز فريق الجوالة بمركز شباب شيبة التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب بالمركز الأول على مستوى الجمهورية (جوالات) .

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مسابقة التميز الكشفي تهدف إلى تنشيط الحركة الكشفية بمراكز الشباب وإيجاد مناخ من التنافس الهادف بين الفرق المشاركة، وتنمية المهارات الكشفية والإرشادية لدى الطلائع المشاركين وتبادل المعارف والمهارات بين الفرق الكشفية، والتأكيد على القيم والسلوك، وتوطيد أواصر المحبة والصداقة والتعارف بين الفرق المشاركة.

وكانت مديرية الشباب والرياضة قد نظمت لقاء ثقافي ديني تحت عنوان “المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ضرورة إنسانية”، وتم بثه مباشرة عبر صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على “فيس بوك”.

عقد اللقاء الثقافي الديني تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.