الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

صاحب شركة سيارات شهيرة.. من هو خطيب ريم سامي؟

ريم سامي وخطيبها
ريم سامي وخطيبها

تصدر اسم رجل الأعمال طارق هيمن قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الماضية عقب إعلان خطبته على الفنانة الفنانة ريم سامى، فى الساحل الشمالى مساء أمس، بحضور عدد كبير من اﻷهل واﻷصدقاء.

وخطفت ريم الأنظار بإطلالتها وظهرت بفستان قصير باللون اﻷبيض، مصنوع من الدانتيل مفتوح الصدر بنظام أوف شولدر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز معلومات عن طارق هيمن:

1- رجل الأعمال طارق هيمن، حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل.

2- صاحب مجموعة شركات شهيرة للسيارات.

3- تخرج من الجامعة الأمريكية فى القاهرة.

4- وحاصل على الماجستير من إحدى الجامعات الكندية الكبرى.

5- احتفل أمس بخطبته على الفنانة ريم سامي أخت المخرج محمد سامي.

6- لم تعلن الفنانة ريم سامي عن علاقتهم من قبل ليتفاجأ الجميع بإعلان خطبتهما أمس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من حفل الخطوبة وفيديوهات لرقص ريم ومي عمر وبالإضافة لحضور هيفاء وهبي الحفل وحمو بيكا تصدر على أثرها قائمة الأكثر رواجًا في الساعات الماضية كما نشرت ريم أولى صور لها مع خطيبها من الخطوبة عبر منصة تداول الصور "إنستجرام" اليوم منذ 10 دقائق ماضية مدونة عليها تاريخ "26 أغسطس 2021. 

وحضر حفل الخطوبة عدد من نجوم الفن كان أبرزهم أحمد زاهر وزوجته، والإعلامية بوسى شلبى، وماجد المصرى وزوجته، وإدوارد، والإعلامية هالة سرحان، وأكرم حسنى، والموسيقار هانى مهنا، وإلهام شاهين، إلى جانب والد العروس د.سامى عبدالعزيز، ووالدتها د. صبورة السيد عضو مجلس النواب، والفنانة مى عمر.

والجدير بالذكر ان الفنانة ريم سامى تألقت فى رمضان الماضى بمسلسل "نسل الأغراب" أمام كل من أحمد السقا، أمير كرارة، فردوس عبدالحميد، أسماء أبواليزيد، إدوارد، دياب. 

وحمو بيكا هيفاء وهبي ريم سامي المخرج محمد سامى طارق هيمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة

مصدر بـ«الصحة»: وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحى «موديرنا» و«فايزر» بداية سبتمبر

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

«حرارة شديدة ورطوبة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى أمريكا

نتنياهو يعزّى فى ضحايا الجيش الأمريكى بكابول

إسرائيل تسجل 8078 إصابة جديدة بفيروس كورونا