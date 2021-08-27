صاحب شركة سيارات شهيرة.. من هو خطيب ريم سامي؟

تصدر اسم رجل الأعمال طارق هيمن قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الماضية عقب إعلان خطبته على الفنانة الفنانة ريم سامى، فى الساحل الشمالى مساء أمس، بحضور عدد كبير من اﻷهل واﻷصدقاء.

وخطفت ريم الأنظار بإطلالتها وظهرت بفستان قصير باللون اﻷبيض، مصنوع من الدانتيل مفتوح الصدر بنظام أوف شولدر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز معلومات عن طارق هيمن:

1- رجل الأعمال طارق هيمن، حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل.

2- صاحب مجموعة شركات شهيرة للسيارات.

3- تخرج من الجامعة الأمريكية فى القاهرة.

4- وحاصل على الماجستير من إحدى الجامعات الكندية الكبرى.

5- احتفل أمس بخطبته على الفنانة ريم سامي أخت المخرج محمد سامي.

6- لم تعلن الفنانة ريم سامي عن علاقتهم من قبل ليتفاجأ الجميع بإعلان خطبتهما أمس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من حفل الخطوبة وفيديوهات لرقص ريم ومي عمر وبالإضافة لحضور هيفاء وهبي الحفل وحمو بيكا تصدر على أثرها قائمة الأكثر رواجًا في الساعات الماضية كما نشرت ريم أولى صور لها مع خطيبها من الخطوبة عبر منصة تداول الصور "إنستجرام" اليوم منذ 10 دقائق ماضية مدونة عليها تاريخ "26 أغسطس 2021.

وحضر حفل الخطوبة عدد من نجوم الفن كان أبرزهم أحمد زاهر وزوجته، والإعلامية بوسى شلبى، وماجد المصرى وزوجته، وإدوارد، والإعلامية هالة سرحان، وأكرم حسنى، والموسيقار هانى مهنا، وإلهام شاهين، إلى جانب والد العروس د.سامى عبدالعزيز، ووالدتها د. صبورة السيد عضو مجلس النواب، والفنانة مى عمر.

والجدير بالذكر ان الفنانة ريم سامى تألقت فى رمضان الماضى بمسلسل "نسل الأغراب" أمام كل من أحمد السقا، أمير كرارة، فردوس عبدالحميد، أسماء أبواليزيد، إدوارد، دياب.