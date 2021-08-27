الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة الدنماركي يعلن نجاح بلاده في السيطرة على فيروس كورونا

الدنمارك
الدنمارك

أعلن وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هيونيكه، نجاح بلاده في السيطرة على فيروس كورونا المستجد، وقال إنه من الآن فصاعدا لن يتم تصنيف مرض (كوفيد19-) الذي يسببه هذا الفيروس على أنه يمثل تهديدا للمجتمع.
 

وأضاف هيونيكه :"لدينا معدلات تطعيم عالية، وقياسية. ولذلك يمكننا اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، التخلي عن بعض القيود الخاصة التي كان علينا فرضها في الحرب ضد (كوفيد19-)". 


وبعد رفع تلك القيود، لن يضطر مواطنوا الدنمارك بعد الآن إلى إظهار التصريح الصحي الخاص بفيروس كورونا عند الذهاب إلى المطاعم أو النوادي الليلية أو المناسبات العامة. ولم تشدد الحكومة الدنماركية منذ فترة على الالتزام بارتداء الكمامات.


وتعد الدنمارك من الدول التي سجلت أعلى معدلات للتطعيم ضد الوباء في العالم، حيث تم إعطاء اللقاحات لنحو 80 في المئة من السكان فوق سن 12 عامًا بشكل كامل.


ومع ذلك، حذر هيونيكه من أنه على الرغم من الإعلان عن السيطرة على فيروس كورونا في الدنمارك، فإن الجائحة لم تنته بعد، وقال "لن تتردد الحكومة في اتخاذ تدابير على وجه السرعة إذا هدد الوباء مرة أخرى وظائف مهمة في مجتمعنا".

وزير الصحة الدنماركي فيروس كورونا الفيروس كوفيد19 كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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