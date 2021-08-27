أمن المنافذ يضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية فى ضبط 2 قضية تهريب أبرزها (أقمشة - مستحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 4 قضايا.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط 40 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 628 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 202 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.