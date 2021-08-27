الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن المنافذ يضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية فى ضبط 2 قضية تهريب أبرزها (أقمشة - مستحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 4 قضايا.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط 40 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 628 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 202 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الإدارات العامة أمن المنافذ خلال 24 ساعة 2 قضية تهريب العديد من النتائج الإيجابية الامن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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