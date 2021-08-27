الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قس إثيوبي: عمليات اغتصاب وعنف جنسي جماعي ضد النساء في تيجراي

تيجراي
تيجراي

قال أحد القساوسة المحليين في إثيوبيا، إن قوات الحكومة المركزية في أديس أبابا تنفذ عمليات اغتصاب وعنف جنسي جماعي ضد النساء والفتيات في منطقة تيجراي الشمالية،  مشيرا إلى أن هذا النوع من العنف يستخدم كحرب نفسية بمعاقبة التيجرايين وكل من يدعم الجانب التيجراي في النزاع.

وأضاف القس، الذي لم يتم ذكر اسمه، في تصريحات مع منظمة "صوت الشهداء في كوريا"، إنه كان شاهدا على إحدى حالات الاغتصاب في تيجراي؛ حيث سأله القوات المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية عن مكان وجود امرأة معينة من أجل اغتصابها، مشيرا إلى أن الفتيات يتم اغتصابهن أمام آبائهن كوسيلة لعقاب الرجال على وقوفهم بجانب قوات تيجراى في النزاع المستمر في المنطقة.

وأشار القس إلى أنه زار العديد من المستشفيات في تيجراي وشاهد جناحًا خاصًا مخصصًا لضحايا الاغتصاب في كل مستشفى، موضحا أن هذا النوع من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها من قبل أهالي الضحايا.

وتابع: "الجرائم المتعلقة بالاغتصاب في مثل الثقافات هي جرائم متعلقة بالشرف والعار، ولا يتم الإبلاغ عنها في كثير من الأحيان، في هذه الثقافات، المرأة التي تعترف بتعرضها للاغتصاب تجلب العار لعائلتها وتعرض مستقبلها المحتمل كامرأة للخطر، وتمنع فرص زواجها كامرأة شريفة"، واستطرد "هذه قضايا يجب علينا كمسيحيين أن نكون حساسين لها بشكل خاص".

ولفت إلى أنه بجانب العنف الجنسي تجاه النساء، يتم استخدام الجوع أيضا كسلاح ضد سكان تيجراي، مؤكدا أن الحكومة الإثيوبية تواجه اتهامات بعرقلة وصول المساعدات إلى المنطقة، التي ظلت معزولة إلى حد كبير عن بقية العالم منذ أن هاجمها الجيش الإثيوبي في نوفمبر من العام الماضي، وأشار إلى أن المسؤولون يؤكدون أن مستودعات المواد الغذائية شبه فارغة.

واستنكر القس إصرار الحكومة الإثيوبية في الاستمرار في مد وتيرة الحرب لا سيما بعد الدعوات الأخيرة التي أطلقها النظام لحض جميع المواطنين الإثيوبيين على حمل السلاح والانضمام إلى القتال.

القساوسة إثيوبيا أديس أبابا الحكومة المركزية تيجراي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

«عودة الموجة الحارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-8-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعزى أمريكا بعد مقتل 13 من جنودها في هجوم كابول

«يونيسيف»: إسرائيل قتلت 9 أطفال وأصابت 556 في فلسطين

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان