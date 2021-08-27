«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تظلمات طلاب الصف الثالث الثانوي على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي.

وطالبت الوزارة، الطلاب بالدخول على الموقع المخصص لذلك؛ لمراجعة نتيجة التظلمات الخاصة بهم عبر الرابط التالي:

https://tazalom.emis.gov.eg/

وتغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة من النتائج غدا السبت، بحسب المدة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الامتحانات إلكترونية لمدة أسبوعا بدأت منذ عصر السبت الماضى مجانا لأول مرة هذا العام.

وأكدت الوزارة: "سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا، موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح".

وأوضحت أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجـة طلب التظلم.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيلمًا وثائقيًا عن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، والتي تمت خلال الفترة من 10 يوليو الماضي وحتى 5 أغسطس الجاري.

وأجرى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً هامًا مع الدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لشرح تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني.

ويوضح الفيديو كم العمل الكبير الذي قام به جميع العاملين في الوزارة لإنجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.

رابط الفيديو: https://we.tl/t-6dx3R7k1f4