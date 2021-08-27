الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حركة طالبان تكشف عن خطتها القادمة بعد الهجوم الإرهابى فى كابل

الهجوم الإرهابي
الهجوم الإرهابي

قال مسؤول في طالبان إن 28 عضوا في الحركة على الأقل قتلوا، في الهجومين الداميين اللذين وقعا خارج مطار كابل، وفقا لشبكة سكاي نيوز نقلا عن "رويترز".

 

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة "رويترز": "فقدنا أشخاصا أكثر من الأميركيين".  

وأوضح أن طالبان تنوي وضع أبراج مراقبة حول كل مطارات أفغانستان.

 

من جهة أخرى، قال المسؤول إنه "لا يوجد سبب لتمديد مهلة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان‬، بعد 31 أغسطس الجاري.

 

من جانبه أعلن البيت الأبيض أن الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة سوف تنكس إلى النصف تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي في أفغانستان.

 

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر أمس إن الأعلام ستظل منكسة هكذا أمس الخميس حتى غروب شمس يوم 30 أغسطس "تكريمًا لضحايا أعمال العنف الحمقاء في كابول، أفغانستان".

 

وأضافت ساكي أن التقارير الأولية عن الهجمات في كابول جاءت بينما كان أعضاء فريق الأمن القومي الأمريكي مجتمعين في غرفة العمليات لعقد اجتماع منتظم مع الرئيس.

 

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.

 

وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفاً أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعاً، و اصفاً ما حدث بأنه "مأساوي".

 

وأكد ماكينزي أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.

 

وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدماً وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"، لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".

طالبان الهجومين الداميين رويترز أبراج مراقبة أفغانستان سكاي نيوز

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