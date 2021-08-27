الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب: ما حدث فى مطار كابل «مأساة» ما كان يجب السماح بحدوثها

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن ما شهده مطار كابل "مأساة ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها".

 

وأضاف "ترامب"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، الذي سبق أن انتقد بشدة إدارة جو بايدن للأزمة في أفغانستان: "هذه المأساة ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها، ما يجعل حزننا أعمق وأصعب على الفهم"، مقدما التعازي لعائلات العسكريين الأمريكيين والمدنيين ضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش"الإرهابي.

 

يأتي هذا فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم على مطار كابل في أفغانستان نفذه فرع لتنظيم "داعش"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلاحق المسؤولين عنه.

 

وقال "بايدن" خلال مؤتمر صحفي له،  في أعقاب الهجوم على مطار كابل، إنه وجه البنتاجون بوضع خطط لملاحقة قادة تنظيم "داعش" المسؤولين عن الهجوم، مضيفا أن "عليهم أن يعرفوا أننا لن نغفر ولن ننسى. ونحن سنلاحقكم وسنجعلكل تدفعون الثمن".

 

وتابع: "سنرد بالقوة والدقة في الوقت الذي سنحدده وفي المكان الذي سنحدده".

 

وأكد الرئيس الأمريكي أن عملية إجلاء الأمريكيين و"حلفائهم" من أفغانستان ستستمر، مشددا أيضا على تمسكه بقراره الانسحاب من أفغانستان.

 

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.


وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفاً أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعاً، واصفاً ما حدث بأنه "مأساوي".


وأكد ماكينزي أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.


وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدماً وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"، لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".


وصرّح ماكينزي بأن البنتاجون يعمل على تحديد مرتكبي الحادث و"نحن مستعدون لاتخاذ إجراء ضدهم".

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