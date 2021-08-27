تفاصيل مطاردة مثيرة بين الشرطة وتشيكل عصابى فى البساتين

في إطار حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحال تواجد قوة من مديرية أمن القاهرة و المعينة للتأمين بدائرة قسم البساتين، استغاث بهم أحد المواطنين بقيام ٣ أشخاص بمحاولة خطفه وسرقته بالإكراه مستقلين سيارة ميكروباص بدون لوحات مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء والذي حدثت إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس نتيجة ضربه بمطواة من أحد المتهمين.

وقامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة على الطريق الدائري، حيث قام أفراد العصابة بإطلاق النيران على قوات الشرطة، فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق النيران مما نتج عنه مصرع قائد السيارة، وإصابة أحد أفراد التشكيل العصابي وفرار أحد المتهمين وبحوزته فرد خرطوش، جميعهم من ذوي الاتهامات الجنائية، حيث تم ضبط المتهم المصاب وبحوزته سلاح أبيض المستخدم في أحداث إصابات المجني عليه.

وحال مبادلة المتهمين إطلاق النيران أصيبت إحدى السيدات حال استقلالها سيارة تصادف مرورها بمكان الواقعة.

وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.