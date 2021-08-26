الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قرارات جديدة لأتيليه العرب توسع المشاركة بمهرجان «ضي» الرابع للشباب

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قرر هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي، أن يكون موضوع المهرجان الرابع مفتوحا هذا العام، تحفيزا للشباب العربي المبدع وإثراء للتفاعل واستيعابا للكم المفرح من المبدعين الشباب.

وقال قنديل فى تصريحات صحفية مساء اليوم، إن الفنان ستكون له حرية التعبير وحرية التخيل دون التقيد بموضوع معين، ليعبر عن مدي استقلاليته ويغرد خارج السرب بلا وصاية ولا إقصاء أو رقابة.

وتابع: "قررنا أيضا توسيع دائرة المشاركة في الدورة الرابعة لتشمل أعمال التصوير والرسم والنحت والخزف والتصوير الفوتوغرافي وأعمال التجهيز في الفراغ والميديا، ولينطلق كل فنان إلي الآفاق الفنية الرحبة ملتزما بمعايير الفن والجمال في الحق والخير والحرية".

ووجه قنديل رسالته للفنانين العرب الشباب، "ننتظركم ببالغ الشوق والأمل كل في مجاله، وواثقون من تفاعل الذوق الفني لديكم . تفاعلوا واصطرعوا مع المادة المستخدمة وهاتوا لنا الجديد والمدهش والفريد من سمات الجمال، واستغرقوا حد الذوبان في العمل الفني. تحاوروا مع موادكم وأدواتكم بكل من تحملونه من حس رفيع، ومن طموحات ومدركات وقدرات وتصورات وتعالوا إلي الساحة الإبداعية التي خصصتها إدارة المهرجان لكم.

واستطرد "استخدموا ملكات الاستكشاف بكل ما تنطوي عليه من معاني الأشياء وجوهرها وخبرة التشكيل بكل ما فيها من تكامل الجزئيات، وإنا لمنتظرون".

جاليري ضي أتيليه العرب للثقافة والفنون هشام قنديل مهرجان مهرجان ضي الرابع

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وائل لطفي

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