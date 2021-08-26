مطلع سبتمبر.. انطلاق عرض مسلسل «60 دقيقة» لـ ياسمين رئيس

تنطلق أولى حلقات مسلسل “60 دقيقة” الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين رئيس، مطلع شهر سبتمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية ضمن موسم الـ “مسلسلات أوت أوف سيزون”.

وتظهر ياسمين رئيس خلال المسلسل الذي تم تصويره بالكامل بالعاصمة اللبنانية بيروت في شخصية فتاة تدعى ياسمين ويدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، بينما يؤدي الفنان محمود نصر في المسلسل دور طبيب نفسي شهير يعيش حياة هادئة مستقرة، قبل أن يتعرض مع زوجته التي تؤدي دورها ياسمين رئيس إلى حادثٍ يقلب حياتهما رأسًا على عقب، ومسلسل "60 دقيقة" مكون من 9 حلقات.

ومسلسل “60 دقيقة” بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا وآخرون تأليف محمد هشام عبية.

في سياق آخر انتهت ياسمين رئيس مؤخرا من تصوير فيلم “جارة القمر” في أسوان أمام النجم كريم فهمي وإخراج هادي الباجوري، وهو فيلم ينتمي إلى الطابع الرومانسي ومن المنتظر عرضه في موسم رأس السنة المقبل بدور العرض السينمائي.

الفيلم تأليف محمود زهران، ويشارك فى بطولته كريم فهمى ومحمد الشرنوبى وبيومى فؤاد وسوسن بدر، وتدور أحداثه حول "روائي" وهو كريم فهمى يدخل فى قصة حب مع ياسمين رئيس التى تنتمي لطبقة اجتماعية متوسطة.

وكانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على شاشة قناة mbc.

ومسلسل "ملوك الجدعنة"، من بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ودلال عبد العزيز، ووليد فواز، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، ومحمد التاجي وعدد كبير من النجوم ومن إخراج أحمد خالد موسى.

يشار إلى أن أغنية "يا حبيبتي" الذي شاركت ياسمين رئيس فيها بالاستعراض والغناء مع حسن شاكوش تخطت حاجز الـ70 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والأغنية كانت من إخراج زوجها هادي الباجوري.