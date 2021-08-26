الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفغانستان.. 18 قتيلًا و60 مصابًا فى انفجارىّ مطار كابول

انفجاري مطار كابول
انفجاري مطار كابول

ارتفعت حصيلة التفجيرين اللذين وقعا فى محيط مطار كابول بأفغانستان، اليوم، إلى أكثر من 18 قتيلا وإصابة ما لايقل عن 60.

وذكرت حركة طالبان، إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا جراء الانفجار، فيما أفادت مصادر بريطانية بسقوط 11 شخصا.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" على تويتر، إن "عدد ضحايا الانفجار فى محيط مطار كابول غير واضح حتى الآن".

وفى وقت سابق أكد مسئول فى حركة طالبان إصابة عدد كبير من عناصر الحركة من جراء الانفجار، غير أنه لم يحدد أى عدد، كما أنه لم يذكر أى تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار.

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