الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ما هي أزياء المومياء التي ظهرت في هوليوود؟ (صور)

أزياء المومياء
أزياء المومياء

أصبحت ملابس المومياء البيضاء منتشرة في هوليوود وعلى السجادة الحمراء وانستجرام ، وهي عبارة تصاميم بيضاء أنيقة ملتفة حول الجسد.

وبرجع انتشار هذه  البدلات البيضاء خاصة وأن هذا الرداء صيفي ولم ينته الصيف تمامًا، وعندما تشاهد كبار مشاهير اليوم الذين يرتدون ملابس المومياوات، يبدو الأمر وكأنهم فى عيد الهالوين، وفقًا لموقع "vogue".

لوحظ هذا الاتجاه في الموضة  لأول مرة أثناء النظر إلى صور من العرض الأول لفيلم “The Suicide Squad”، حيث ظهرت مارجوت روبي في بدلة ملتوية ومفتوحة من مجموعة Chanel Cruise 2021/2022.

 

 أزياء المومياء

 

وتسمي هذه البدلات ببدلة المومياء، نظرًا لأن مظهرها متعدد الطبقات يشبه ما يلف المومياء، ويعترف بعض خبراء الموضة انها كانت مقارنة غير جيدة في البداية.

أزياء بدلة المومياء على مدرج شانيل

وبالنظر إلى مدرج شانيل كروز 2021/2022  يمكن أن تندرج بعض التصاميم المعقدة تحت نفس الفئة أيضًا

 أزياء المومياء

 

 

 أزياء المومياء

 

نجمات ارتدين بدلة المومياء 


كما ارتدت النجمة دوا ليبا فستان أبيض قصير قابل للتمدد من “The Attico” سمي أيضًا بفستان المومياء.

 أزياء المومياء


ولا يوجد تصميم بعينه لزي المومياء فهناك بدل وفساتين متعددة بتصميمات مختلفة من عند الصدر والأكمام والرقبة والصدر.

وتعد بيلا حديد من  الرائدات اللواتي ارتدين بدلة المومياء حيث ارتدت بلوزة متقاطعة ذات أكمام واحدة من “verconiik”.

 أزياء المومياء


وشوهدت مرة أخرى مرتدية فستان أبيض لامع “Di Petsa”.

 أزياء المومياء


 وشوهدت  ريتا أورا بفستان أبيض مكون من عدة طبقات ومفتوح وكام له طابع زي المومياء.

 أزياء المومياء

 


وإذا كنتِ تتسائلين عما إذا كان هذا النمط نفسه يعمل مع الألوان الأخرى وليس الأبيض فقط، فالإجابة هي نعم حيث  خرجت النجمة أريس لو  مرتدية فستانًا بفتحة من القماش القطني “Delada”، والذي تميز بنفس تأثير الالتفاف الخاص ببدلة المومياء. 
 

 أزياء المومياء
بدلة المومياء أزياء المومياء شانيل بيلا حديد فستان المومياء صيحات هوليود

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

«عودة الموجة الحارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-8-2021

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

«يونيسيف»: إسرائيل قتلت 9 أطفال وأصابت 556 في فلسطين

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان

إسرائيل تلغى الاجتماع الأسبوعى لحكومتها