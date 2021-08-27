ما هي أزياء المومياء التي ظهرت في هوليوود؟ (صور)

أصبحت ملابس المومياء البيضاء منتشرة في هوليوود وعلى السجادة الحمراء وانستجرام ، وهي عبارة تصاميم بيضاء أنيقة ملتفة حول الجسد.

وبرجع انتشار هذه البدلات البيضاء خاصة وأن هذا الرداء صيفي ولم ينته الصيف تمامًا، وعندما تشاهد كبار مشاهير اليوم الذين يرتدون ملابس المومياوات، يبدو الأمر وكأنهم فى عيد الهالوين، وفقًا لموقع "vogue".

لوحظ هذا الاتجاه في الموضة لأول مرة أثناء النظر إلى صور من العرض الأول لفيلم “The Suicide Squad”، حيث ظهرت مارجوت روبي في بدلة ملتوية ومفتوحة من مجموعة Chanel Cruise 2021/2022.

أزياء المومياء

وتسمي هذه البدلات ببدلة المومياء، نظرًا لأن مظهرها متعدد الطبقات يشبه ما يلف المومياء، ويعترف بعض خبراء الموضة انها كانت مقارنة غير جيدة في البداية.



أزياء بدلة المومياء على مدرج شانيل

وبالنظر إلى مدرج شانيل كروز 2021/2022 يمكن أن تندرج بعض التصاميم المعقدة تحت نفس الفئة أيضًا

أزياء المومياء

أزياء المومياء

نجمات ارتدين بدلة المومياء



كما ارتدت النجمة دوا ليبا فستان أبيض قصير قابل للتمدد من “The Attico” سمي أيضًا بفستان المومياء.

أزياء المومياء



ولا يوجد تصميم بعينه لزي المومياء فهناك بدل وفساتين متعددة بتصميمات مختلفة من عند الصدر والأكمام والرقبة والصدر.

وتعد بيلا حديد من الرائدات اللواتي ارتدين بدلة المومياء حيث ارتدت بلوزة متقاطعة ذات أكمام واحدة من “verconiik”.

أزياء المومياء



وشوهدت مرة أخرى مرتدية فستان أبيض لامع “Di Petsa”.

أزياء المومياء



وشوهدت ريتا أورا بفستان أبيض مكون من عدة طبقات ومفتوح وكام له طابع زي المومياء.

أزياء المومياء



وإذا كنتِ تتسائلين عما إذا كان هذا النمط نفسه يعمل مع الألوان الأخرى وليس الأبيض فقط، فالإجابة هي نعم حيث خرجت النجمة أريس لو مرتدية فستانًا بفتحة من القماش القطني “Delada”، والذي تميز بنفس تأثير الالتفاف الخاص ببدلة المومياء.

