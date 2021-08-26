محافظ قنا يختتم جولته لمشروعات حياة كريمة بتفقد مشروع الصرف الصحي بقوص

اختتم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولته التفقدية للمشروعات التي يجري تنفيذها ضمن أعمال المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري حياة كريمة بمركز قوص بتفقد مشروع الصرف الصحي بالمدينة، رافقه المهندس محمد علي نائب المدير التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية، والقائمين على أعمال مبادرة حياة كريمة.

وتفقد محافظ قنا الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثالثة من توسعات محطة معالجة مشروع الصرف الصحي بمركز قوص بطاقة ٢٤ الف م٣ / يوم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحا أن التوسعات تخدم ٩ قرى بمركز قوص هي ( حجازة قبلى - حجازة بحرى - شنهور - الكلالسة - المسيد - المعري - المخزن - عباسة - الخرانقة)، وتم الانتهاء من ١٢ ٪ من الأعمال الإنشائية.

وأضاف الداودي أن المشروع يتكون من أحواض لاهوائية وترددية وانضاج ومحطة رفع المياه المعالجة وخزان تجميع الحمأة ومعمل ومبني للإدارة ومبني للمحولات الكهربائية ومبني حقن الكلور.

كما تابع الداودي خلال جولته عملية مد شبكات الصرف بمشروع صرف صحي قري الكلالسة الذي من المقرر ان يخدم حوالي ٥١ ألف نسمة بقرى الكلالسة والمسيد والمعري وشنهور وعباسة، من خلال ٨ محطات رفع تقع علي مساحة ٥٢٥٠م٢ وشبكة انحدار مرتبطة بمحطة معالجة الصرف الصحي بقوص.

َكما أجرى محافظ قنا خلال زيارته حوار مفتوح مع الأهالي استعرض خلاله حجم الإنجازات والجهود التي تبذلها الدولة والحكومة المصرية لتغير نمط الحياة بقري الريف المصري، مطمئنا إياهم بأن الفترة القادمة سوف تشهد تغير جذري على المستويين الكمي والكيفي في جودة الخدمات المقدمة وهو ما يؤكد حجم الأعمال التي يجري تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف القطاعات الخدمية.