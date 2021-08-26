الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بحثي يحذر من شن القوات الإريترية هجوما ضد تيجراي خلال أيام

تيجراي
تيجراي

حذر أحدث تقرير صادر عن مستشاري السياسة الخارجية في أوروبا، وهو مركز بحثي مقره بلجيكا، من أن القوات الإريترية المتمركزة في إثيوبيا أرسلت تعزيزات إلى غرب تيجراي وتستعد لهجوم جديد ضد قوات تحرير تيجراي خلال الأيام القليلة القادمة. 


وأشار التقرير البحثي إلى تقرير نشره موقع "جاروي أونلاين" الصومالي، أن القوات الإريترية تتجه نحو منطقة عفار استعدادًا لشن هجوم ضد تيجراي، حيث أفاد الموقع، نقلا عن مصادر، أنه في 18 أغسطس، سافر ممثلو الحكومة الإثيوبية إلى إريتريا سرا لمناقشة تفاصيل الهجوم الوشيك بدعم من الإريتريين ضد المنطقة الشمالية من إثيوبيا والتي تشهد نزاعا دخل شهره التاسع وتسبب في مقتل الالاف من المدنيين ونزوح الملايين إلى المناطق المجاورة. 


وكان الاتحاد الأوروبي حذر من تدفق القوات الإريترية إلى منطقة تيجراي الإثيوبية، وأعرب عن قلقه شأن عودة أعداد كبيرة منهم إلى إثيوبيا مؤخرا بعد انسحابها في يونيو الماضي، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية التي أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص في الإقليم الشمالي، وفقا لما أفادت به "رويترز".


ويأتي هذا التحذير في وقت فرضت فيه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري، الجنرال فيليبوس فولديوهانيس، وأدرجته على القائمة السوداء، متهما إياه وقواته بالمسؤولية عن ارتكاب "مذابح وأعمال نهب واعتداءات جنسية وإطلاق نار متعمد على المدنيين في شوارع تيجراي"، من بين انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.


وكتب دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي في مذكرة داخلية في 20 أغسطس، أن إريتريا ترسل تعزيزات عبر الحدود إلى تيجراي، وجاء في المذكرة التي اطّلعت عليها الوكالة الدولية أن القوات الإريترية انتشرت بالفعل في الجزء الغربي المُتنازع عليه من إقليم تيجراي، واتخذت مواقع دفاعية بالدبابات والمدفعية حول بلدتي عدي جوشو وحمرا.


وتثير عمليات الانتشار الإريترية الجديدة، التي تأتي بعد أشهر من إعلان إثيوبيا انسحاب القوات الأجنبية، احتمال تصعيد القتال، بالرغم من استعادة قوات تحرير تيجراي السيطرة على جزء كبير من الأراضي، في انتكاسة كبيرة للحكومة الإثيوبية.


وكانت الولايات المتحدة دعت مرارا القوات الإريترية إلى الانسحاب من تيجراي، حيث تدعم إريتريا النظام الإثيوبي في حربه ضد الإقليم الواقع شمال البلاد بعد أن شنت القوات الفيدرالية الإثيوبية هجومًا عليه في نوفمبر من العام الماضي.

اوروبا القوات الإريترية تيجراي رويترز حقوق الانسان

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وائل لطفي

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