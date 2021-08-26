الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحرك برلماني ضد المعامل المخالفة لتطبيق الاشتراطات الصحية

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب

وجه المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الشكر والتحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد قيام الوزارة بإغلاق 3 فروع من سلسلة معامل بعد رصد مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى.

وتساءل "خضراوى"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وماذا عن باقى السلاسل من المعامل المنتشرة على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، والتى امتدت أيضاً إلى العديد من القرى. 

وتساءل المهندس عبد السلام خضراوى: “يا معالي الوزيرة من الذى يحدد أسعار إجراء التحاليل الطبية  والأشعة بمختلف أنواعها؟”.

وأكد أن أسعار معامل التحاليل والأشعة أصبحت خيالية وفوق طاقة المرضى من الفقراء والبسطاء.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى الحكومة بالإسراع فى تطوير وتحديث جميع المعامل بمختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية على مستوى الجمهورية لتخفيف الأعباء المادية عن أهالينا من الفقراء والبسطاء.

وشدد على ضرورة قيام وزارة الصحة بحملات مكثفة ومفاجئة لرصد جميع المخالفات داخل المعامل الخاصة.

وكانت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص التابعة لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع مباحث شرطة التموين قد قامت بحملة تفتيشية.

رصدت فيها عدة مخالفات للاشتراطات الصحية، ومنها تشغيل فرق عمل غير حاصلين على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان.

وكان قد أعلن المهندس عبد السلام خضراوي، تأييده التام لخطة الحكومة للعاملين بتطعيم كل من ينتمون لمنظومة التعليم سواء الجامعى او قبل الجامعى سواء المدارس او الجامعات الحكومية والخاصة لتلقى لقاح كورونا قبيل بدء العام الدراسي.

وطالب من وزراء الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى بعقد اجتماع عاجلة للإعلان عن خطة الحكومة لتطعيم طلاب المدارس الجامعات على أن يتم اعلان تفاصيل هذه الخطة للرأى العام لتطبيقها مؤكداً ضرورة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بهذا الملف حرصاً على صحة جميع من يعملون داخل المنظومة التعليمية بجميع مؤسساتها على مستوى الجمهورية.

وزارة الصحة العام الدراسي التعليم الفنى مجلس النواب التموين مكافحة العدوى عضو مجلس النواب المدارس تطعيم

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وائل لطفي

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