الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صعود جماعي للمؤشرات بالمستهل

البورصة تقر محددات حساب سعر الإقفال والحدود السعرية للإيقاف المؤقت

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قرار رقم (681) لسنة 2021 بشأن محددات حساب سعر الإقفال والحدود السعرية للإيقاف المؤقت.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون الحدود السعرية 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10%، وتكون النسبة 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من آخر سعر إقفال مع تطبيق الإيقاف المؤقت 5%.

ونصت المادة الثانية على احتساب المتوسط المتحرك لسعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية المقيدة على أساس حساب متوسط السعر المتحرك مرجحاً بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة شهدت تنفيذات بحد أدنى 100 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ونصت المادة الثالثة على استحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة قبل الساعة الثانية والنصف وتنقسم إلى 3 فترات: فترة مزاد سعر الإقفال وفترة التعديل وفترة التداول بسعر الإغلاق.

وارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر تداولات الأسبوع ، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار .

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2492 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13391 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3991 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المصريين للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، المنصورة للدواجن، مصر للفنادق.

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