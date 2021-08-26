إطلالة مميزة تزينها الورود.. هيفاء وهبى تستعد لحفلها بمنطقة العلمين

تصدرت الفنانة هيفاء وهبى «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب نشرها عددا من الصور على حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام» على هامش استعدادها لحفلها الغنائي الضخم بمنطقة العلمين.

صور هيفاء وهبى

هيفاء وهبى

وخطفت هيفاء الأنظار بجلسة تصويرية مختلفة ظهرت خلالها وهي تبدو أصغر سنا، وأكثر جمالا، حيث تقضى إجازة صيفية بصحبة بعض أصدقائها في منطقة الساحل الشمالي.

وظهرت هيفاء مرتدية فستانا مزينا بالورود، حيث شاركت جمهورها الصور عبر حسابها على موقعي «إنستجرام وفيسبوك»، ولاقت الصور إعجابا شديدا من محبيها وجمهورها.

هيفاء وهبى

تفاصيل حفل هيفاء وهبى بمنطقة العلمين

تحيي النجمة هيفاء حفلا غنائيا ضخما فى مدينة العلمين الجديدة الليلة، وذلك داخل «كريستال بيتش»، وهو الحفل الذى تعود من خلاله هيفاء إلى جمهورها بعد فترة غياب عن تقديم الحفلات اللايف بسبب تفشي فيروس كورونا.

هيفاء وهبى

وتقدم هيفاء خلال الحفل باقة مميزة من أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف أماكن السهر بمناسبة موسم الصيف.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا كبيرا من مشاهير نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، ويشارك في إحيائه فريق ديسكو مصر، والراقصة بدرا، وأوكسانا، ومن تنظيم دي ميديا والماسة وياسر الحريري وايروس.

هيفاء وهبى

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر والتى تنقسم إلى 3 فئات، وتراوحت أسعارها بين 750 و1000 و2500 (vip).

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