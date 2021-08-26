الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«واشنطن بوست»: فايزر تطلب التصريح بجرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية "بيو إن تيك" أعلنت عن بدء تقدمهما بطلب للحكومة الأمريكية للتصريح بجرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمن يزيد عمرهم عن 16 عامًا.

وقالت الصحيفة، أن الطلب المُقدم لإدارة الأغذية والأدوية يمهد الطريق أمام خطة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لبدء تقديم جرعات معززة من لقاحات كورونا بداية من 20 سبتمبر المقبل، كما يأتي ذلك بعد حصول لقاح "فايزر بيو إن تيك" على التصديق الكامل من قبل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب يستند على بيانات من تجارب سريرية على 306 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا، حصلوا على جرعة ثالثة معززة من اللقاح بعد فترة من 5 إلى 8 أشهر من تلقيهم جرعتى اللقاح.

وحول التساؤلات المثارة حول ما إذا كانت الجرعة الثالثة ستحمل نفس الأعراض الجانبية للجرعتين الأولى والثانية، ذكرت الشركتان فى بيان أن الأعراض الجانبية كانت مشابهة أو أقل من تلك التى شهدها المتلقون بعد الجرعة الثانية، وتضمنت ألما فى مكان الحقنة والشعور بالتعب والصداع وآلام فى العضلات والمفاصل.

من جانبه، أظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 213.65 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و633612.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 630541 38250435
الهند 435758 32512366
البرازيل 575742 20614866
روسيا 359006 6804910
فرنسا 113788 6649630
المملكة المتحدة 131854 6555200
تركيا 55177 6272432
الأرجنتين 110806 5148085
كولومبيا 124388 4894702
إسبانيا 83527 4804424

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 20410 1847697
36 ‬‬‬‬- المغرب 11994 821129
38 - الأردن 10338 792278
‭43‬ - الإمارات 2028 712411
‭45‬ ‬- تونس 22714 644072
47 - لبنان 8024 595522
49 - السعودية 8505 543028

واشنطن بوست فايزر الامريكية المستجد فيروس كورونا المستجد جو بايدن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

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