الدولار ينهى جلسة التداول مستقرا مع ارتفاع العوائد الأمريكية

أنهى الدولار جلسة تداوله بلا تغير يذكر مع تباطؤ أسعار النفط بعد يومين من مكاسب قوية وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ينتظر المستثمرون إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تخفيف الدعم للاقتصاد في ندوة جاكسون هول هذا الأسبوع.



وتحسنت الشهية للمخاطرة في الأسواق العالمية منذ أن منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة على لقاح مضاد لكوفيد-19 تنتجه "فايزر وبيونتيك" في تحرك قد يسرع وتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة.



وقال الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية وأكبر خبير للأمراض المعدية بالبلاد، إن الولايات المتحدة ربما تسيطر على كوفيد-19 بحلول أوائل العام المقبل.



لكن الأنظار تحولت إلى جاكسون هول وما قد يقوله جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن تقليص برنامج البنك المركزي الأمريكي التحفيزي لمشتريات الأصول عندما يتحدث يوم الجمعة.



وبعد صعوده في التعاملات المبكرة تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، لينهي الجلسة منخفضا 0.06 بالمئة عند 92.8550 .



وارتفع اليورو 0.09 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 1.1766 دولار بينما تراجعت العملة اليابانية 0.32 بالمئة إلى 110.025 ين للدولار.



كما ارتفع الدولار حتى بداية الأسبوع الجاري، ليبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 93.734 يوم الجمعة، ليس فقط خوفا من التأثير الاقتصادي للسلالة دلتا، لكن أيضا في ظل تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن تقليص التحفيز مرجح هذا العام.



وارتفع الجنيه الإسترليني 0.22 بالمئة إلى 1.3758 دولار بينما تخلى الدولار الأسترالي عن خسائره الأولية ليجري تداوله مرتفعا 0.25 بالمئة إلى 0.7276 دولار أمريكي.