الغاز القاتل.. التسمم بأول أكسيد الكربون الأسباب الشائعة وكيفية الوقاية

يمكن للغاز عديم الرائحة واللون أن يتسبب في الكثير من الإصابات الخطيرة، وأحيانًا قد يؤدي للوفاة في غضون دقائق قليلة.

أول أكسيد الكربون هو غاز عديم الرائحة وعديم اللون ينتج عن احتراق الوقود، يمكن أن يتراكم في المساحات الداخلية ويتسبب في تسمم الأشخاص والحيوانات، ففي التقرير التالي سلط الأطباء بموقع "هيلث كلايفند" الطبي، الضوء على الأسباب الشائعة لهذا لمرض "التسمم بغاز أول أكسيد الكربون".

أوضح الأطباء، أنه عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أدنى مستوياتها في الخارج، يكون الخطر الأكبر في بعض الأحيان يكمن في منازلنا، أول أكسيد الكربون هو غاز عديم الرائحة وعديم اللون ينتج عن احتراق الوقود.

كيف يحدث التسمم بأول أكسيد الكربون؟

يحدث التسمم بأول أكسيد الكربون عندما تحرم الأعضاء الحيوية مثل الدماغ والقلب من الأكسجين الذي تحتاجه، حيث يمكن أن يحدث هذا بسرعة مذهلة لأن خلايا الدم الحمراء في جسمك لديها تقارب أقوى مع أول أكسيد الكربون من الأكسجين، وأول أكسيد الكربون يزاحم الأكسجين في مجرى الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتحد أول أكسيد الكربون مع البروتينات في جسمك ويسبب تلف الأنسجة، وفي كلتا الحالتين يمكن أن تحدث الإصابة الخطيرة أو الوفاة نتيجة التعرض لبضع دقائق فقط لمستويات عالية من أول أكسيد الكربون.

ما هي الأسباب الشائعة للتسمم بأول أكسيد الكربون؟

عادة ما يرى أطباء الطوارئ التسمم بأول أكسيد الكربون نتيجة لواحد من اثنين من الجناة الرئيسيين: أحدهما عندما يقوم الناس بتدفئة السيارات في جراج مغلق، والثاني الإستخدام المفرط للدفايات بفصل الشتاء.

بينما تحدث معظم حالات التسمم بأول أكسيد الكربون في أشهر الشتاء، إلا أنه يمكن أن يحدث بالتأكيد في درجات الحرارة الدافئة أيضًا، لذا يجب على العائلات التي تستمتع بركوب القوارب خلال فصل الصيف أن تكون على دراية خاصة بالتسمم بأول أكسيد الكربون.

الأعراض الخفية للتسمم بأول أكسيد الكربون

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن التسمم بأول أكسيد الكربون مسؤول عن أكثر من 20000 زيارة لقسم الطوارئ وأكثر من 400 حالة وفاة كل عام.

يقول الأطباء إن علاج التسمم بأول أكسيد الكربون هو استنشاق الهواء النقي، وفي كثير من الأحيان ، من الصعب معرفة وجود مشكلة ، وهنا يكمن خطر هذا الغاز القاتل.

وتشمل أعراض التسمم منخفض المستوى بأول أكسيد الكربون، ضيق في التنفس، غثيان خفيف، صداع، أما عند المستويات المعتدلة من التعرض لأول أكسيد الكربون، تشمل الأعراض، صداع حاد، دوار ، ارتباك عقلي،فقدان التنسيق العضلي بالإضافة إلى الإغماء وفقدان الوعي .

كيفية منع التسمم بأول أكسيد الكربون؟

إذا كنت تستخدم مدفأة في منزلك أو مكتبك، فتأكد من فحصها للتأكد من سلامتها واتبع إرشادات الاستخدام، كما عليك التحقق دائمًا من الأسلاك الكهربائية للتأكد من أنها ليست بحالة سيئة.